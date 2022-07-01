1 июля
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул» проведет розыгрыш кубометров воды среди добросовестных абонентов

В первый день июля стартует традиционная акция* барнаульского водоканала «Кубометры в подарок». По её итогам среди потребителей, которые вовремя оплачивают услуги «водоснабжение» и «водоотведение», будут выбраны 100 счастливчиков.

Вода
Вода
Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул»

— Абонентам нужно лишь своевременно оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия 2022 года и не иметь долгов перед предприятием. Никаких заявок подавать не нужно, если вы — ответственный абонент, номер вашего лицевого счета в любом случае примет участие в розыгрыше, — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Победители будут определены при помощи генератора случайных чисел в январе 2023 года. 100 абонентов получат по 10 призовых кубометров холодной воды. Приз будет зачислен в рублевом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов. Счастливчикам придёт SMS-уведомление, также номера их лицевых счетов будут размещены на сайте компании.

-Акция уже стала традиционной и проводится для поощрения ответственных абонентов. Для водоканала своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения очень важна, ведь полученные средства идут, в том числе, на работы, которые позволяют выполнять плановые мероприятия по повышению надежности городских сетей, — добавил Андрей Звягинцев.

*Акция действует до 31 декабря 2022 года. Итоги акции в январе 2023 г.

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