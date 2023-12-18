Росводоканал Барнаул развивает электронные сервисы

В современном мире множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными, передавать показания, оплачивать счета и заказывать различные услуги. К тому же это существенно экономит время. Мы предлагаем нашим клиентам различные возможности онлайн общения с компанией, а они могут выбрать самый удобный для них, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.