Росводоканал Барнаул развивает электронные сервисы

В современном мире множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными, передавать показания, оплачивать счета и заказывать различные услуги. К тому же это существенно экономит время. Мы предлагаем нашим клиентам различные возможности онлайн общения с компанией, а они могут выбрать самый удобный для них, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.
Физические лица могут передать показания приборов учета и оплачивать услуги водоканала через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте водоканала или через «Систему «Город». У организаций и предпринимателей есть возможность передать показания счетчиков в личном кабинете для юридических лиц, отправить их на электронную почту своего куратора, а оплатить услуги перечислением на реквизиты водоканала. Кроме того, водоканал есть в СБИС.
Также все клиенты могут обратиться в кол-центр Росводоканал Барнаул по номеру 500-101.