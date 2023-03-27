«Росводоканал Барнаул» рекомендует заказывать услугу по вывозу стоков у проверенных исполнителей

Ни для кого не секрет, что в городе работают недобросовестные возчики, которые после откачки стоков не довозят их до узаконенных точек слива, а сбрасывают в канализационные колодцы, в лесу или на полях. Помимо того, что такие действия наносят вред экологии, обманутым остается и заказчик — ведь с него взяли плату за утилизацию стоков по правилам, — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.
Подрядчики барнаульского водоканала откачивают, вывозят и утилизируют стоки в соответствии с законодательством — в официальной точке приема, которую обслуживает ресурсоснабжающая организация. Стоит отметить, что у всех легальных возчиков должна быть лицензия, а также договор с организацией, которая принимает стоки для очистки.
Заказать откачку у профессионалов можно в мобильном приложении «РВК.Услуги», через сайт водоканала и по номеру телефона 500−101.