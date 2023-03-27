«Росводоканал Барнаул» рекомендует заказывать услугу по вывозу стоков у проверенных исполнителей

Ни для кого не секрет, что в городе работают недобросовестные возчики, которые после откачки стоков не довозят их до узаконенных точек слива, а сбрасывают в канализационные колодцы, в лесу или на полях. Помимо того, что такие действия наносят вред экологии, обманутым остается и заказчик — ведь с него взяли плату за утилизацию стоков по правилам, — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.