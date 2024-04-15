РСХБ для жителей Алтая с 15 апреля меняет условия по вкладам.

Россельхозбанк с 15 апреля 2024 года вводит в действие «Свой вклад» для новых клиентов. Информация об этом размещена на сайте финансовой организации.

Вклад можно будет открыть в офисе банка на сумму от 10 тыс. руб. и дистанционно — от 3 тыс. руб. Процентные ставки: 16% годовых на 180 дней, 14,5% — на 365 или 395 дней и 15% — на 1095 дней. Вклад без пополнения и расходных операций. Выплата процентов в конце срока. Новые клиенты — физ. лица, которые не имели действующих вкладов и накопительных счетов в банке в последние 30 дней.

Также с 15 апреля банк запускает «Свой вклад» в китайских юанях. Открыть депозит можно будет как в офисе банка, так и онлайн на 91 день под 3% годовых, на 180 дней по ставке 4%, на 270 — 4,25% и на 395-1095 дней под 4,5% годовых. Такие ставки будут действовать при условии выплаты процентов в конце срока, с ежемесячной капитализацией или ежемесячной выплатой процентов ставки ниже. Минимальная сумма вклада — 500 юаней.

Кроме того, с 22 апреля прекращается открытие вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный», а также их пролонгация.

Россельхозбанк сохраняет устойчивые позиции на банковском рынке двух Алтайских регионов, в том числе в привлечении средств частных клиентов. Объем средств физических лиц во вкладах и на текущих счетах в Алтайском филиале Россельхозбанка с начала года превысил 25,7 млрд рублей. С начала года рост составил 676 млн. рублей. Это максимальная цифра в истории филиала. РСХБ предлагает своим клиентам сразу три весомых преимущества: большой выбор депозитных программ, высокие процентные ставки и безупречную репутацию. Для наших клиентов депозиты остаются надежным и востребованным инструментом получения стабильного дополнительного дохода. Мы высоко ценим и дорожим доверием вкладчиков, активно работаем над улучшением качества обслуживания, — прокомментировала заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Подробную информацию по вкладам и накопительным счетам в РСХБ можно получить в офисах, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте http://www.rshb.ru.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Самое важное - в нашем Telegram-канале