РСХБ на Алтае: от пластика к «цифре»

Сегодня практически у каждого из нас есть несколько банковских карт одного или сразу двух-трёх банков. Открывая кошелёк, можно увидеть кредитные или дебетовые, зарплатные, для кого-то пенсионные или стипендиальные пластиковые карты - вариантов много. Разобраться в этом многообразии помогла руководитель розничного направления Алтайского филиала Россельхозбанка Александра Журавлёва .

По её словам, сегодня РСХБ на Алтае эмитирует значительное число карт. Только с начала текущего года было выпущено порядка 8 тыс. карт. А за весь прошлый год банк обеспечил потребность жителей Алтайского края и Республики Алтай в платёжных инструментах, эмитировав 23,2 тыс. карт.

Чаще всего это зарплатные карты, которыми пользуются сотрудники организаций. РСХБ работает с различными платежными системами, но самой популярной сегодня остается «Мир». Преимуществом является бесплатный выпуск и обслуживание, возможность снятия наличных денег в банкоматах любых банков на всей территории России, кэшбек баллами «Урожай» и, конечно, льготные ставки по кредитованию. Бесплатная система дистанционного банковского обслуживания, позволяет владельцам зарплатных карт РСХБ удобно, безопасно и оперативно управлять своими средствами через интернет: мгновенно и бесплатно переводить денежные средства по номеру мобильного телефона на карты других банков. Ограничений стало меньше, а зарплатные карты РСХБ стали гораздо выгоднее.

Карта. Фото предоставлено "Россельхозбанком"

Для других категорий клиентов, например, студентов вузов и ссузов РСХБ предлагает «Молодёжные» карты с тарифом, который позволяет возвращать до 15% кешбэка в любимой категории (продукты, одежда, спорт и пр.) баллами «Урожай». Эти карты работают также бесконтактно в таких системах как Mir Pay, Huawei Pay, Samsung Pay. Как раз поэтому наличие пластиковой карты для многих сегодня становится необязательным, ведь карта всегда есть в смартфоне.

Но далеко не всем этот вариант кажется надёжным. Пенсионеры предпочитают выпуск в основном дебетовых пластиковых карт. Поэтому для них тоже существует своя карта «Пенсионная». Её главным преимуществом является начисление повышенного процента на остаток по счёту.

Карта. Фото предоставлено "Россельхозбанком"

Есть карты с персональным тарифным планом, где кешбэк до 15% начисляется только на покупку продовольственных товаров. Это «Аппетитные» карты. Они будут актуальны, например, для домохозяек.

Работают в Россельхозбанке и социальные проекты. Так, желающие делать отчисления в фонды помощи детям-инвалидам или по защите экологии могут открыть специальные благотворительные карты.

Не обошли стороной в банке и путешественников. Для тех, кто часто бывает за границей, есть дебетовая карта UnionPay, которая выпускается бесплатно. Сегодня она функционирует более чем в 85 странах, включая некоторые европейские государства, страны Африки, ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря этой карте можно оплачивать покупки в магазинах и кафе, трансфер, а также выполнять операции по снятию и пополнению счета за рубежом.

Карта. Фото предоставлено "Россельхозбанком"

Сегодня банк учитывает интересы практически всех категорий клиентов, поэтому выбрать подходящий для себя вариант очень просто. Сделать это можно как в мобильном приложении РСХБ, так и в офисах филиала, расположенных на территории Алтайского края и Республики Алтай. Для клиентов одинаково доступны как дебетовые карты, так и кредитки. Причем последних не стоит опасаться, главное хорошо изучить условия использования и не пропускать даты внесения обязательных платежей.

Помимо пластиковых карт, РСХБ предлагает платёжное кольцо, которое имеет несколько вариантов дизайна. Модный и красивый аксессуар на пальце заменяет карту, как инструмент платежа.

Сегодня сохраняется тенденция к использованию сразу нескольких карт. Это помогает людям пользоваться системами лояльности банков: где-то получать повышенный кешбэк, где-то обналичивать значительную сумму с наименьшим процентом, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах и т.д.

Карта. Фото предоставлено "Россельхозбанком"

В сухом остатке: ежегодно степень цифровизации банков растёт, изменяются мобильные приложения, появляются новые платежные инструменты, возрастает роль биометрических данных. Все это способствует значительному улучшению качества предоставляемых РСХБ услуг и, конечно, помогает населению в решении личных финансовых вопросов.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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