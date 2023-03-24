РСХБ на Алтае отмечает рост спроса кредитования на благоустройство

Улучшение условий кредита на благоустройство для жителей села привело к резкому росту популярности программы в Алтайском крае и Республике Алтай. Так, за 2,5 месяца 2023 года жители двух регионов оформили почти вдвое больше таких кредитов, чем за весь предыдущий год.

Чтобы жители российских деревень и пригородов могли позволить себе ремонт и благоустройство, а также устраивали свой быт не хуже, чем в городе, был разработан льготный потребительский кредит на благоустройство домовладений по ставке от 3,25%. Вместе с заместителем директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяной Руденко разбираемся, что представляет собой льготный кредит на благоустройство жилья в сельской местности, какую сумму можно получить и на что потратить.

Откуда такая лояльная ставка?

— Часть ставки банку субсидируется в рамках государственной программы.

Кто может взять заем по госпрограмме?

— Получить кредит может любой гражданин с пропиской в сельской местности. Это также актуально для поселков и сельских агломераций. Кредит может взять не только житель села в Алтайском крае или Республике Алтай, но и, например, жители таких малых городов Алтая, как Белокуриха, Славгород или Яровое.

На что можно потратить деньги?

— Под условия программы попадают дома, квартиры. За счет кредита можно сделать любые внутренние и наружные работы по благоустройству жилья, отремонтировать кровлю и инженерные системы в доме (вентиляция, водопроводная разводка), провести электро-, газо- и водоснабжение, сделать водоотведение и отопление.

И сколько дают на эти цели?

— С начала года сумма кредита увеличена до 500 тысяч рублей. Что важно: одновременно есть возможность оформления двух кредитов на общую сумму до 1 миллиона рублей на разные цели, например, 500 тысяч рублей на ремонт дома и 500 тысяч рублей на установку газового оборудования.

Что же реально сделать на эту сумму?

— Если говорить о среднестатистическом жилом доме, то можно полностью сделать отопление и водоснабжение. Также данной суммы вполне достаточно для проведения канализационных систем дома или ремонта. Водоотведение участка, покупка и подключение газового оборудования, отделочные работы и ремонт имеют разные масштабы, все зависит от конкретной ситуации.

Подробнее — Потребительские кредиты с государственной поддержкой предоставляются сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях), без обеспечения в возрасте до 65 лет (на момент возврата кредита) в рублях РФ на срок до пяти лет включительно. Сумма потребительского кредита без обеспечения в Алтайском крае и Республике Алтай — от 30 до 500 тысяч рублей. Льготная процентная ставка применяется в случае исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору и достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета в рамках государственной поддержки, при условии оформления договора личного страхования жизни и здоровья в размере 3,25%, при отказе от личного страхования — в размере пяти процентов.

Госпрограмма и новые условия

— Потребительский кредит на благоустройство домовладений для жителей села с льготной процентной ставкой от 3,25% разработан в рамках участия Россельхозбанка в Программе субсидирования (постановление Правительства РФ от 26.11.2019 № 1514 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня благоустройства домовладений»). С начала года его максимальная сумма в РСХБ увеличена с 250/300 тыс. рублей до 500/700 тыс. рублей в зависимости от сельской территории регистрации клиента. Кроме того, теперь клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда). Условия кредита предполагают возможность его досрочного погашения, возможность выбора схемы погашения (аннуитетными либо дифференцированными платежами), отсутствие комиссии и необходимости залога или поручительства

А если остались еще вопросы? — Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями предоставления кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100.

4CQwVszH9pSXrE5u31p