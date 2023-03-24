РСХБ на Алтае отмечает рост спроса кредитования на благоустройство

Чтобы жители российских деревень и пригородов могли позволить себе ремонт и благоустройство, а также устраивали свой быт не хуже, чем в городе, был разработан льготный потребительский кредит на благоустройство домовладений по ставке от 3,25%. Вместе с заместителем директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяной Руденко разбираемся, что представляет собой льготный кредит на благоустройство жилья в сельской местности, какую сумму можно получить и на что потратить.
Откуда такая лояльная ставка?
— Часть ставки банку субсидируется в рамках государственной программы.
Кто может взять заем по госпрограмме?
— Получить кредит может любой гражданин с пропиской в сельской местности. Это также актуально для поселков и сельских агломераций. Кредит может взять не только житель села в Алтайском крае или Республике Алтай, но и, например, жители таких малых городов Алтая, как Белокуриха, Славгород или Яровое.
На что можно потратить деньги?
— Под условия программы попадают дома, квартиры. За счет кредита можно сделать любые внутренние и наружные работы по благоустройству жилья, отремонтировать кровлю и инженерные системы в доме (вентиляция, водопроводная разводка), провести электро-, газо- и водоснабжение, сделать водоотведение и отопление.
И сколько дают на эти цели?
— С начала года сумма кредита увеличена до 500 тысяч рублей. Что важно: одновременно есть возможность оформления двух кредитов на общую сумму до 1 миллиона рублей на разные цели, например, 500 тысяч рублей на ремонт дома и 500 тысяч рублей на установку газового оборудования.
Что же реально сделать на эту сумму?
— Если говорить о среднестатистическом жилом доме, то можно полностью сделать отопление и водоснабжение. Также данной суммы вполне достаточно для проведения канализационных систем дома или ремонта. Водоотведение участка, покупка и подключение газового оборудования, отделочные работы и ремонт имеют разные масштабы, все зависит от конкретной ситуации.
Подробнее
— Потребительские кредиты с государственной поддержкой предоставляются сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях), без обеспечения в возрасте до 65 лет (на момент возврата кредита) в рублях РФ на срок до пяти лет включительно. Сумма потребительского кредита без обеспечения в Алтайском крае и Республике Алтай — от 30 до 500 тысяч рублей. Льготная процентная ставка применяется в случае исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору и достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета в рамках государственной поддержки, при условии оформления договора личного страхования жизни и здоровья в размере 3,25%, при отказе от личного страхования — в размере пяти процентов.
Госпрограмма и новые условия
— Потребительский кредит на благоустройство домовладений для жителей села с льготной процентной ставкой от 3,25% разработан в рамках участия Россельхозбанка в Программе субсидирования (постановление Правительства РФ
— Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями предоставления кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100.
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