РСХБ на Алтае знает, как удивлять близких

Первый весенний женский праздник уже на пороге и главный вопрос: что подарить начинает будоражить умы мужчин. Специалисты Алтайского филиала РСХБ предлагают вариант креативного и функционального подарка для женщин.

Самым необычным и запоминающимся подарком к 8 марта, по мнению Россельхозбанка, станет платёжное кольцо — новый модный инструмент для бесконтактной оплаты. На сайте РСХБ можно выбрать цвет и фактуру украшения, которое больше всего соответствует образу получателя подарка.

По мнению Татьяны Кириенко — начальника отдела продаж и обслуживания Алтайского филиала РСХБ, «платежное кольцо — подарок, который удивит и порадует любую женщину. Во-первых, оно имеет утилитарное применение в повседневной жизни: им можно производить оплату — достаточно поднести руку к терминалу. А во-вторых, это очень элегантный и современный аксессуар, с которым можно заниматься спортом, плавать в бассейне, отдыхать на море, принимать душ. При этом постоянно брать с собой кошелек, карту или телефон для оплаты и переживать за их сохранность не обязательно. Так, в 2023 году было продано порядка двухсот таких колец, причем треть из них (67 штук) были приобретены именно в подарок для второй половины теми, кто уже пользуется платежным кольцом. Отмечу еще, что 70% всех платежных колец, приобретенных на Алтае, были черного цвета, при этом такой аксессуар выбирали для себя как мужчины, так и женщины».

Платёжное кольцо — новый модный инструмент для бесконтактной оплаты. Фото предоставлено Россельхозбанком.

Два-три года назад такой способ оплаты выглядел весьма необычно и многих удивлял, чем побуждал все больше людей к покупке. Сейчас платежное кольцо Россельхозбанка можно приобрести во всех офисах банка на территории Алтайского края и Республики Алтай. В кольцо встроен модуль NFC, который позволяет одним касанием к терминалу оплачивать покупки. Списание идет с банковской карты РСХБ клиента. Сам пользуюсь платежным кольцом, оценил его преимущества, удобство и считаю это хорошим приобретением, — прокомментировал заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Дмитрий Коломейцев.

Кольцо изготовлено из прочной циркониевой керамики, оно не боится влаги, повредить или разбить его очень сложно. Платёжное кольцо РСХБ работает автономно и не нуждается в батарейке или внешней подзарядке. Это удобно в любой дальней поездке, командировках, и просто на прогулке по городу.

Как активировать платежное кольцо? Владельцу нужно обратиться в ближайший офис Россельхозбанка и привязать его к банковскому счету. Рекомендуется подключить к счёту программу лояльности «Урожай» с начислением бонусных баллов за безналичную оплату покупок.

Приобрести платежное кольцо PayRing (ПэйРинг) от Россельхозбанка можно из керамики классической формы с гладкой матовой или глянцевой поверхностью и с огранкой. Клиентам предлагается размерный ряд от 16 до 24. Стоимость кольца составляет 7 500 рублей. Если вы уже являетесь клиентом Россельхозбанка, то приобрести платежное кольцо можно за бонусные баллы программы лояльности «Урожай». Также возможно изготовление колец из металлов, в том числе драгоценных, по индивидуальному заказу. В этом случае стоимость будет зависеть от металла, его веса, а также каратности камней.

Оформить заявку на покупку кольца можно дистанционно, на сайте банка rshb.ru, в мобильном приложении или офисах РСХБ. Если у вас остались вопросы — звоните по телефону 8 (3852) 56-06-17 или приходите в офисы Алтайского филиала Россельхозбанка.

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