РСХБ составил рейтинг регионов России по числу сертифицированных производителей органической продукции

Специалисты Россельхозбанка выяснили, в каких российских регионах больше всего производителей органической продукции, получивших соответствующий сертификат. В топ вошли Краснодарский край (14 предприятий), Воронежская область, Москва и Московская область (по 10 предприятий).

Сейчас в России в качестве производителей органической продукции сертифицированы 193 предприятия в 54 регионах. Их совокупная товарная номенклатура превышает 1 тыс. единиц. При этом 193 организации имеют как российский сертификат, так и международные сертификаты, 106 из них — российский.

По данным Информационного портала органики, созданного Фондом «Органика», лидером в производстве органической продукции является Краснодарский край. На его территории представлено 14 предприятий, которые производят практически все виды овощей, сою, подсолнечник, кукурузу, рапс, зерновые, муку и другую продукцию.

По десять сертифицированных предприятий в Москве, Московской и Воронежской областях. Они поставляют овощи, кофе, орехи и другие товары. В топ 10 «органических» регионов России также вошли Ярославская, Томская и Ростовская области. Санкт-Петербург, а также Ставропольский и Алтайский края. В них количество сертифицированных предприятий по производству и продаже органической продукции превышает 6.

«Отечественные производители активно осваивают разные ниши, планомерно достигая целей в области импортозамещения. Процесс сертификации органической продукции в России еще только набирает обороты, но то, что покупатель у таких продуктов есть, это очевидно. А значит спрос необходимо удовлетворять. На платформе Свое Фермерство мы специально создали для аграриев сервис „Органическое производство“, посредством которого можно досконально разобраться в особенностях этого сегмента производства», — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Закон «Об органической продукции» вступил в силу в России в начале 2020 года. Подтвердить статус органического производителя можно, пройдя обязательную сертификацию. Такой производитель попадает в соответствующий государственный реестр, который ведет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Органическими считается экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, произведенные без агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к применению межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции.

Сервис для аграриев «Органическое производство», размещенный на платформе Свое Фермерство, пошагово рассказывает аграриям, как организовать экологически чистое фермерское хозяйство, сертифицировать свою продукцию, получить целевое финансирование от государства и выйти на рынок.

В созданной Россельхозбанком экосистеме Свое Фермерство собраны каталоги товаров для сельского хозяйства, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. На платформе аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), семена, сырье, воспользоваться сервисом поиска рабочих в отрасли АПК, а также получить консультации экспертов в сфере сельского хозяйства или воспользоваться цифровыми сервисами для агробизнеса. Регистрация в экосистеме бесплатная. Количество пользователей B2B-платформы Свое Фермерство составляет 1 млн человек, на аграрном маркетплейсе платформы представлено свыше 1 млн товаров.

Для продвижения идеологии потребления органических продуктов, содействия развитию органического сельского хозяйства, поддержки российских производителей органической продукции по инициативе Россельхозбанка осенью 2021 года создан фонд «Органика». Фонд осуществляет финансирование программ, проектов в области поддержки производителей органической продукции, привлекает спонсорскую помощь, содействует формированию и укреплению положительного общественного мнения о производителях органической продукции, взаимодействует с федеральными и региональными органами государственной власти по вопросам реализации государственной политики в области регулирования деятельности в сфере производства органической продукции.

АО «Россельхозбанк»