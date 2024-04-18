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РСХБ вводит долгосрочные вклады в юанях для жителей Алтая

С 15 апреля 2024 года у клиентов Россельхозбанка появилась возможность открывать долгосрочные вклады по тарифному плану «Свой вклад» в китайских юанях.

Проценты.
Проценты.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Максимальная доходность составляет 4,5% по вкладам от 1 года и 1 месяца до 3 лет включительно (от 395 до 1095 дней) при условии выплаты процентов в конце срока без опций пополнения и совершения расходных операций.

Для клиентов, решивших вложить средства на более короткий срок в юанях, доступны следующие процентные ставки: до 3% на срок 3 месяца, до 4% на 6 месяцев и до 4,25% на 9 месяцев. Выплата процентов может осуществляться как ежемесячно, так и по окончании срока размещения.

Фото предоставлено Россельхозбанком.

Депозиты в юанях – это удобный способ получать доходность в валюте, диверсифицировать сберегательный портфель и уберечь его от инфляционных рисков в долгосрочной перспективе. По этой причине количество вкладов в юанях в РСХБ продолжает увеличиваться. За I квартал 2024 года клиенты банка привлекли в депозиты около 1 млрд юаней, — отметила Юлия Деменюк, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Быстро и удобно открыть сберегательные продукты РСХБ можно в офисах банка, а также в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банка и Мобильном приложении. Подробная информация по продуктам доступна на официальном сайте www.rshb.ru, а также в чат-боте и Контакт-центре РСХБ по телефону 8-800-100-0-100.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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