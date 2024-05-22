РСХБ запустил для жителей Алтая новый сберегательный продукт.

С мая 2024 года клиентам РСХБ стал доступен накопительный продукт «Мой счёт» с ежедневным начислением процентов на фактический остаток средств за месяц. Максимальная ставка составляет 9% годовых в рублях и 1% в юанях. Доходность начисляется на все средства, находящиеся на счету больше суток.

Накопительные счета в Россельхозбанке пользуются большим спросом у жителей Алтайского края и Республики Алтай. К середине мая депозитный портфель физических лиц насчитывает порядка 26 млрд рублей. Пятая часть этой суммы приходится на накопительные счета. Это удобный инструмент сбережения и приумножения средств на запланированные траты, тем более, что всё можно сделать в мобильном приложении банка, — прокомментировала заместитель директора Алтайского филиала РСХБ Татьяна Руденко.

«Мой счёт» можно открыть только на собственное имя. Для получения максимальной процентной ставки минимальный остаток на счёте должен составлять 100 рублей. Также клиенты имеют возможность без ограничений снимать и пополнять средства. Начисление процентов осуществляется на фактический остаток денежных средств на начало дня, а их выплата — в последний день каждого месяца путем зачисления суммы накопленных процентов на накопительный счёт.

С мая 2024 года клиентам РСХБ стал доступен накопительный продукт «Мой счёт». Источник: Россельхозбанк.

Открыть и пополнить накопительный счёт можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, а также в офисе банка, количество дополнительных взносов не ограничено. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Самое важное - в нашем Telegram-канале