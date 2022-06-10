Санкт-Петербург: индивидуальные водные экскурсии 2022

Водные путешествия на любой вкус
Большой выбор водных экскурсий в Санкт-Петербурге вы найдете на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/individualnye-vodnye. Какие варианты пользуются наибольшей популярностью:
- тем, кто интересуется историей и архитектурой северной столицы, мы рекомендуем выбрать прогулку по центру города. Если важен комфорт, в качестве транспорта подойдет яхта или катер. Если бюджет поездки ограничен, можно рассмотреть сап, аренда которого обходится намного дешевле;
- мощная программа подготовлена для романтиков. Пары могут отправиться и на дневные, и на ночные прогулки по речным «дорогам» Санкт-Петербурга. Можно арендовать плавсредство с капитаном или встать за штурвал самим;
- для небольшой компании отлично подойдет маломестный катер. Маршруты существуют разные, в том числе предусматривающие сход на землю и осмотр достопримечательностей;
- если вы решили отпраздновать важное событие на воде, для вас также найдется решение! Вместительные теплоходы с возможностью организации праздника «под ключ» также доступны к аренде. Здесь можно провести свадебное торжество, юбилей, день рождения и любые другие события.
Полезно знать: если вы планируете поездку заранее, обязательно уточняйте, будет ли осуществляться судоходство в интересующий вас период года. Погодные условия благоприятны не всегда.
Если нужно что-то необычное
Тем, кто уже посетил популярные экскурсии или просто любит все необычное, можно порекомендовать оригинальные варианты водных прогулок по Санкт-Петербургу. Это может быть тур по Ладожским шхерам, включающий изучение архипелага и ночевку в палатке среди скал и живописной природы. Или, например, индивидуальный тур с медитацией, который позволит очиститься душевно, зарядиться невероятной энергией и надолго забыть о проблемах серых будней.
Разнообразие доступных вариантов поражает, и у каждого есть свои плюсы. Туристам доступен выбор вместимости судна, маршрута, времени суток, продолжительности прогулки и других параметров.
Желаем вам приятных прогулок по воде и земле!