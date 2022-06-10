10 июня
﻿
Потребитель

Санкт-Петербург: индивидуальные водные экскурсии 2022

Прогулки по воде в Санкт-Петербурге — это невероятные эмоции, открытие новых граней и романтика. Огромное число маршрутов следования и тематических направлений дарят возможность выбрать вариант экскурсии, наиболее подходящий для каждого жаждущего новых впечатлений человека. На что обратить внимание при выборе, расскажем ниже.

Яхта, отпуск.
Яхта, отпуск.
pixabay.com

Водные путешествия на любой вкус

Большой выбор водных экскурсий в Санкт-Петербурге вы найдете на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/individualnye-vodnye. Какие варианты пользуются наибольшей популярностью:

  • тем, кто интересуется историей и архитектурой северной столицы, мы рекомендуем выбрать прогулку по центру города. Если важен комфорт, в качестве транспорта подойдет яхта или катер. Если бюджет поездки ограничен, можно рассмотреть сап, аренда которого обходится намного дешевле;
  • мощная программа подготовлена для романтиков. Пары могут отправиться и на дневные, и на ночные прогулки по речным «дорогам» Санкт-Петербурга. Можно арендовать плавсредство с капитаном или встать за штурвал самим;
  • для небольшой компании отлично подойдет маломестный катер. Маршруты существуют разные, в том числе предусматривающие сход на землю и осмотр достопримечательностей;
  • если вы решили отпраздновать важное событие на воде, для вас также найдется решение! Вместительные теплоходы с возможностью организации праздника «под ключ» также доступны к аренде. Здесь можно провести свадебное торжество, юбилей, день рождения и любые другие события.

Полезно знать: если вы планируете поездку заранее, обязательно уточняйте, будет ли осуществляться судоходство в интересующий вас период года. Погодные условия благоприятны не всегда.

Если нужно что-то необычное

Тем, кто уже посетил популярные экскурсии или просто любит все необычное, можно порекомендовать оригинальные варианты водных прогулок по Санкт-Петербургу. Это может быть тур по Ладожским шхерам, включающий изучение архипелага и ночевку в палатке среди скал и живописной природы. Или, например, индивидуальный тур с медитацией, который позволит очиститься душевно, зарядиться невероятной энергией и надолго забыть о проблемах серых будней.

Разнообразие доступных вариантов поражает, и у каждого есть свои плюсы. Туристам доступен выбор вместимости судна, маршрута, времени суток, продолжительности прогулки и других параметров.

Желаем вам приятных прогулок по воде и земле!

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость