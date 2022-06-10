Санкт-Петербург: индивидуальные водные экскурсии 2022

Прогулки по воде в Санкт-Петербурге — это невероятные эмоции, открытие новых граней и романтика. Огромное число маршрутов следования и тематических направлений дарят возможность выбрать вариант экскурсии, наиболее подходящий для каждого жаждущего новых впечатлений человека. На что обратить внимание при выборе, расскажем ниже.

Водные путешествия на любой вкус

Большой выбор водных экскурсий в Санкт-Петербурге вы найдете на сайте https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/individualnye-vodnye. Какие варианты пользуются наибольшей популярностью:

тем , кто интересуется историей и архитектурой северной столицы , мы рекомендуем выбрать прогулку по центру города. Если важен комфорт , в качестве транспорта подойдет яхта или катер. Если бюджет поездки ограничен , можно рассмотреть сап , аренда которого обходится намного дешевле;

кто интересуется историей и архитектурой северной столицы мы рекомендуем выбрать прогулку по центру города. Если важен комфорт в качестве транспорта подойдет яхта или катер. Если бюджет поездки ограничен можно рассмотреть сап аренда которого обходится намного дешевле; мощная программа подготовлена для романтиков. Пары могут отправиться и на дневные , и на ночные прогулки по речным «дорогам» Санкт-Петербурга. Можно арендовать плавсредство с капитаном или встать за штурвал самим;

и на ночные прогулки по речным «дорогам» Санкт-Петербурга. Можно арендовать плавсредство с капитаном или встать за штурвал самим; для небольшой компании отлично подойдет маломестный катер. Маршруты существуют разные , в том числе предусматривающие сход на землю и осмотр достопримечательностей;

в том числе предусматривающие сход на землю и осмотр достопримечательностей; если вы решили отпраздновать важное событие на воде , для вас также найдется решение! Вместительные теплоходы с возможностью организации праздника «под ключ» также доступны к аренде. Здесь можно провести свадебное торжество , юбилей , день рождения и любые другие события.

Полезно знать: если вы планируете поездку заранее, обязательно уточняйте, будет ли осуществляться судоходство в интересующий вас период года. Погодные условия благоприятны не всегда.

Если нужно что-то необычное

Тем, кто уже посетил популярные экскурсии или просто любит все необычное, можно порекомендовать оригинальные варианты водных прогулок по Санкт-Петербургу. Это может быть тур по Ладожским шхерам, включающий изучение архипелага и ночевку в палатке среди скал и живописной природы. Или, например, индивидуальный тур с медитацией, который позволит очиститься душевно, зарядиться невероятной энергией и надолго забыть о проблемах серых будней.

Разнообразие доступных вариантов поражает, и у каждого есть свои плюсы. Туристам доступен выбор вместимости судна, маршрута, времени суток, продолжительности прогулки и других параметров.

Желаем вам приятных прогулок по воде и земле!