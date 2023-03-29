СберТройка модернизирует оплату проезда для льготников с помощью СберТройка СОЦ в регионах

Благодаря цифровому решению СберТройка СОЦ льготные пассажиры городского и пригородного транспорта регионов России могут оплачивать проезд социальной картой или картой «Мир», на которую привязаны льготы: не нужно стоять в очередях за бумажными талонами, баланс можно пополнять удаленно. Кроме того, льготная карта автоматически продлевается, ее также можно быстро восстановить при утрате.

Сегодня в системе СберТройка СОЦ зарегистрированы свыше 800 тыс. человек: система внедрена в Саратовской, Тульской областях, Республике Алтай, в Тыве и других субъектах. СберТройка СОЦ при запуске адаптируется под запрос региона.

Из плюсов для пассажиров: не нужно носить с собой несколько карт, так как на одну карту привязываются все льготы для получения субсидий, пособий, пенсий, проезда и прочих цифровых сервисов. Также работает круглосуточная телефонная служба поддержки СберТройки по номеру 8−800−700−34−46 либо по почте support@sbertroika.ru. С порядком привязки своей карты к системе льготный пассажир может ознакомиться на сайте министерства социального развития своего региона и сайтах региональных операторов.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска инновационного билетного решения СберТройка с регионами. Теперь льготные пассажиры могут удобно оплачивать проезд социальной картой или картой «Мир», к которой привязаны льготы. Также им доступны другие возможности столичной билетной системы: они могут удаленно пополнить баланс карты, продлить ее действие или восстановить при потере. Для этого запущено решение СберТройка СОЦ, которым пользуются более 800 тыс. человек из Саратовской и Тульской областей, Тывы и Республики Алтай. Благодарим руководство регионов за внедрение самых современных технологий для развития городского транспорта, — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Власти региона также в свою очередь получают ряд выгод от внедрения СберТройки СОЦ, а именно: удобный инструмент для ведения автоматизированного реестра льготников и гибко настраиваемую систему отчетности. СберТройка СОЦ позволяет привязать транспортные или банковские карты к билетной системе, формировать отчеты о совершенных поездках по льготным картам, анализировать данные о пассажиропотоках и оценивать эффективность предоставляемых услуг.

Регионы благодаря нововведению переходят от бумажных талонов к пластиковым картам, что позволяет экономить средства. Если льгота привязывается к банковской карте «Мир», регион и перевозчик также экономят бюджетные средства на выпуске новых карт. Система легко внедряется и не требует дополнительных инвестиций в специальную инфраструктуру. Кроме того, сервис удобен в использовании, так как обладает широким функционалом и понятным интерфейсом. Сегодня возможности СберТройки СОЦ позволяют быстро зарегистрировать карту, а также любой вид билета, включающий скидки, абонементы, специальные комплексные поездки для льготников.

Мы смогли сделать льготную оплату проезда такой же удобной, быстрой и надёжной, как и обычная оплата банковской картой. А также, что не менее важно, прозрачной для органов власти, выделяющих финансирование на льготные поездки. Большой интерес к СберТройке СОЦ со стороны руководителей регионов и муниципалитетов вселяет уверенность, что новые стандарты качества оплаты проезда вскоре будут распространены во многих регионах нашей страны, — прокомментировал директор дивизиона «Переводы» Сбербанка Леонид Шныр.

Перевозчик, который использует СберТройку СОЦ, получает доступ к отчету по количеству поездок каждого льготника и список историй по операциям в системе. Также он может оперативно фиксировать в системе любые изменения информации о льготах.

Льготная транспортная Карта — совместный проект Правительства Республики Алтай, Сбербанка, СберТройки и оператора РОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей» — работает в общественном транспорте г. Горно-Алтайска и Майминского района с июля прошлого года и уже показал свою бюджетную эффективность. Все поездки фиксируются в системе, что удобно для органов социальной защиты, которые могут отследить количество совершенных поездок конкретным льготником и общее количество поездок всеми льготниками. Минтруд Республики Алтай может контролировать расходы бюджета на предоставление льготного проезда ежемесячно. Все персональные данные льготников защищены, — отметила заместитель министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Ольга Турова.

СберТройка СОЦ — это единая система учета льготных категорий граждан, использующих региональную льготную транспортную карту или карту «Мир», к которой привязаны льготы. Система подключается к единому билетному решению СберТройки.

СберТройка — совместная ИТ-компания Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает и внедряет единую билетную систему на базе московской карты «Тройка» в регионах России. Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители. Цель компании — объединить транспортное пространство Москвы и регионов и сделать перемещение по всей стране удобным и бесшовным. Билетная система действует в более 25 регионов страны от Карелии до Хабаровского края.