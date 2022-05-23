« СибТара » — один из самых экологичных заводов в Алтайском крае. Ежегодно предприятие совместно с жителями региона и юридическими лицами спасает десятки гектаров леса и помогает бороться с бумажным мусором. Только в апреле этого года «СибТара» сохранила 7,5 тыс. деревьев, пустив на вторичную переработку около 750 тонн макулатуры и обеспечив птицеводческие фабрики экологичной упаковкой для яиц. О том, как можно избавиться от ненужной бумаги с пользой для кошелька и природы — в материале altapress.ru.

Бумага в «зеленое» дело

«СибТара» почти четверть века заботится о людях и окружающей среде. В октябре этого года компания будет праздновать свой 25-летний юбилей! Из переработанной бумаги здесь изготавливают бугорчатую тару, а если понятным для покупателя языком — решетки и контейнеры для яиц.

Как нам известно, каждые 100 кг собранной и переработанной макулатуры сохраняют одно взрослое дерево. В прошлом году «СибТара» собрала более 9,5 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, предприятие спасло от вырубки свыше 95 тыс. деревьев, а это — от 80 до 90 га зеленого леса.

Отметим: из собранной макулатуры в 2021-м предприятие изготовило более 65,8 млн контейнеров и 89 млн решеток, в которые птицеводческие предприятия упаковали порядка 3 млрд яиц, а это в среднем по две штуки в месяц на каждого жителя России.

Эко-тренд в массы

В компании «СибТара» отмечают: в этом году объем сданной макулатуры увеличился на 30%.

Оксана Коваленко,

агент по закупу макулатуры:

— В последнее время среди населения нашего региона укрепилась «зеленая» тенденция. Люди начали внимательнее относиться к тому, что выбрасывают в мусорные контейнеры, проявляя таким образом бережное отношение к природе. Так, многие жители Алтайского края, приезжающие в наш пункт приема, отмечают, что специально собирают ненужную бумагу, чтобы передать ее на переработку.

Оксана Коваленко пояснила: каждый день клиенты нашего пункта приема макулатуры помогают предприятию сберегать гектары леса. Один человек способен сохранить до нескольких десятков деревьев, всего лишь сдав макулатуру в пункт приема «СибТара».

Переработка бумаги. Компания «СибТара»

К тому же, на бумажном мусоре можно еще и заработать. Настоящие «сокровища» таятся на полках практически в каждом доме. За килограмм макулатуры в среднем в «СибТаре» платят 10 рублей. Таким образом, только исписанных школьных тетрадей за год порой накапливается на солидную сумму.

Для того, чтобы сдать макулатуру, даже не обязательно куда-то ехать. Компания готова предоставить для вывоза собственный автотранспорт. На месте все взвесят и сразу с вами произведут расчет!

Пункт приема и бумажные бонусы

В пункт приема макулатуры «СибТары» стекается бумажный мусор со всего края. Сюда свозят старые архивы, исписанные тетради, неактуальные книги, газеты, картон, печатные отходы и многое другое.

Главное, чтобы бумага была чистая, сухая и без вредных примесей. Например, в пункте приема точно не возьмут фотобумагу, обои, чеки и тетрапаки. Такой мусор, к сожалению, не годится для вторичной переработки.

Пункт приема «СибТары» находится по адресу: ул. Малахова, ½. Ежедневно сюда привозят более 15 тонн бумажного сырья. В 2021-м завод совместно с Барнаульским зоопарком запустили кросс-акцию, которая возобновилась и в этом году.

Переработка бумаги. Компания «СибТара»

Макулатуру теперь можно оставить для переработки и в парке «Лесная сказка». Здесь вновь появился зеленый контейнер для сбора ненужной бумаги. Вырученные деньги за сдаваемую вами макулатуру будут направлены на корм для питомцев зоопарка.

По многочисленным просьбам жителей Барнаула, уже в следующем месяце будут установлены «зеленые» контейнеры для сбора макулатуры в парке культуры и отдыха «Центральный» и в парке развлечений и отдыха «Арлекино». Каждый из вас сможет прийти в парк, оставить макулатуру, а, значит, сберечь экологию родного города, спасти от вырубки деревья и конечно же приятно провести время.

А еще бумажный мусор можно обменять на пачку белой офисной бумаги «Premium Paper», которую изготавливают на заводе «СибТара».

Факт Для юридических лиц пункт приема макулатуры — это еще и надежный способ избавиться от устаревшей документации и архивов. По всем правилам их нужно утилизировать специальным образом. В Алтайском крае компания «СибТара» является прямым переработчиком. Здесь можно не только утилизировать ненужное, но и получить все сопроводительные документы: акт об уничтожении, фото и видеоматериалы утилизации макулатуры. Да еще вам за это заплатят!

Дальше — больше

В завершение скажем, что в планах компании «СибТара» на текущий год — увеличение объемов производства и, конечно же, спасение еще большего количества деревьев. В связи с укреплением в сфере пищевого производства эко-тренда, спрос на экологичную упаковку только растет.

За два весенних месяца «СибТара» вместе с единомышленниками спасли около 15 тыс. деревьев. Дальше — больше, а это значит, что «зеленые легкие» нашей страны будут страдать все меньше, так как закуп макулатуры производится и в других регионах.

Отметим, что для тех, кто неравнодушен к экологическим проблемам и заинтересован в сохранении лесов, на площадке соцсети «Вконтакте» создано сообщество «СибТара». Здесь публикуются посты о том, какой путь проходит макулатура от пункта приема до склада готовой продукции, как дать б/ушной картонной коробке или контейнеру из-под яиц «вторую жизнь» и многое другое.

Переработка бумаги. Компания «СибТара»

Своим подписчикам компания «СибТара» дарит бонус: +1 дополнительный рубль за каждый килограмм сдаваемой макулатуры.

И напоследок: надеемся на вашу поддержку в сохранении лесов! А с компанией «СибТара» сберегать экологию и при этом зарабатывать — не мечта, а реальность.

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, ½

Телефон: + 7−913−210−02−37

Сайт: сибтара.рф