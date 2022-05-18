18 мая
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Потребитель

Сэкономить и приумножить. Мегафон представил сервис поддержки предпринимателей

Сотовый оператор Мегафон не остался в стороне от сегодняшних проблем предпринимателей. В компании учли все потребности бизнеса и разработали уникальный сервис — «Мегафон ПроБизнес». Его клиентам предоставляются выгодные условия на услуги логистики, онлайн-бухгалтерии, аналитики и многого другого, без чего сегодня нельзя представить ни одну компанию. Рассказываем, как новый проект Мегафон поможет руководителям малого и среднего бизнеса сохранить как минимум половину бюджета.

МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%.
МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%.
СС0

МегаФон провел исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включил в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.

Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнером нового сервиса стала платформа Metacommerce — мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.

«Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. „МегаФон ПроБизнес“ поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте probusiness.megafon.ru и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 руб. в месяц.* После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.

* Информация действительна на момент публикации

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