Секрет бодрости в воде с кислородом: как О2 борется с усталостью и упадком сил

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И такая вода действительно помогает?

Эффективность воды, обогащённой кислородом, доказана клиническими исследованиями. И это важный аргумент при выборе воды, всегда лучше ориентироваться на научный подход. «Легенда жизни» — первый в Алтайском крае производитель такой воды, ещё и с подтверждёнными свойствами.

Исследования проведены на базе клиник Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии. В них участвовали пациенты, переболевшие COVID-19. Во время реабилитации они принимали воду «Легенда жизни», обогащённую кислородом, в течение трёх недель. Пациенты соблюдали питьевой режим: за несколько приёмов они выпивали два литра воды в день.

Анализ крови участников показал увеличение уровня гемоглобина и эритроцитов, что говорит об улучшении снабжения кислородом тканей организма. У испытуемых также отметили снижение скорости течения воспалительного процесса, улучшение состояния дыхательной системы, а также нормализацию частоты сердечных сокращений и артериального давления. Кроме того, 100% участников эксперимента отметили прилив сил, снижение утомляемости, повышение концентрации внимания. Продукт эффективен, и результаты клинических исследований — тому подтверждение.