30 ноября
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Потребитель

Секрет бодрости в воде с кислородом: как О2 борется с усталостью и упадком сил

Исследования показали: обогащённая кислородом вода снимает усталость и заряжает силами и энергией.

Вода "Легенда жизни".
Вода "Легенда жизни".
Фото предоставлено пресс-службой "БВК"

Почти каждый житель города хотя бы раз в жизни утром сталкивался с чувством усталости, отсутствием сил и концентрации внимания. Если вы узнали себя в этих симптомах, вода с кислородом для вас, говорят специалисты. Вода помогает бороться с неприятными проявлениями нехватки в организме О2, о чём свидетельствуют независимые клинические исследования.

1
Откуда появляется дефицит кислорода в нашем организме?

В городской среде содержание кислорода в воздухе снижается и может достигать 19% (для сравнения: в лесных зонах его уровень составляет около 21%, потому-то там всегда легко дышится, и появляется бодрость). Причина — загрязнение атмосферы угарным газом и взвешенными частицами от транспорта и промышленных предприятий. А человеческий организм чувствителен к колебаниям концентрации кислорода в воздухе даже в десятых долях процента: это может вызвать состояние хронической гипоксии, которую сопровождают усталость, упадок сил, апатия и головные боли. Ухудшают ситуацию ещё и вирусы, которые могут стать причиной проблем с дыхательной системой.

2
Как определить, что вам не хватает кислорода?
  • Самый явный признак нехватки кислорода у человека — зевота. При гипоксии возникает потребность сделать сильный глубокий вдох: так в кровь поступает большое количество О2.
  • Вы часто забываете какое-то слово, чьё-то имя или то, что хотели сказать, — это тоже, как правило, связано с недостатком кислорода, который очень важен для работы мозга. Этот орган имеет высокий метаболизм, высокое кровоснабжение и высокое потребление кислорода (потребляет 20% O2). Гипоксия же может вызвать потерю концентрации.
  • Если большую часть дня вы проводите за рабочим столом, ваш организм, скорее всего, испытывает дефицит О2. Если человек ведёт сидячий образ жизни, не занимается спортом и редко бывает на природе, он привыкает дышать поверхностно и не задействует весь объём лёгких.
  • А у активных людей, которые весь день «крутятся, как белка в колесе», а после ещё посещают бассейн или фитнес-зал, потребность в кислороде ещё выше. Например, велосипедисту во время физической нагрузки нужно в два раза больше кислорода, чем в состоянии покоя.

Но как восполнить дефицит, если в воздухе содержание кислорода ниже нормы, или дыхательная система не справляется? Помочь может вода, обогащённая кислородом. Он всасывается в желудочно-кишечном тракте и сразу проникает в клетки через кровь. Это способствует восстановлению после умственных и физических нагрузок, подъёму настроения.

3
И такая вода действительно помогает?

Эффективность воды, обогащённой кислородом, доказана клиническими исследованиями. И это важный аргумент при выборе воды, всегда лучше ориентироваться на научный подход. «Легенда жизни» — первый в Алтайском крае производитель такой воды, ещё и с подтверждёнными свойствами.

Исследования проведены на базе клиник Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии. В них участвовали пациенты, переболевшие COVID-19. Во время реабилитации они принимали воду «Легенда жизни», обогащённую кислородом, в течение трёх недель. Пациенты соблюдали питьевой режим: за несколько приёмов они выпивали два литра воды в день.

Анализ крови участников показал увеличение уровня гемоглобина и эритроцитов, что говорит об улучшении снабжения кислородом тканей организма. У испытуемых также отметили снижение скорости течения воспалительного процесса, улучшение состояния дыхательной системы, а также нормализацию частоты сердечных сокращений и артериального давления. Кроме того, 100% участников эксперимента отметили прилив сил, снижение утомляемости, повышение концентрации внимания. Продукт эффективен, и результаты клинических исследований — тому подтверждение.

4
Кому полезна вода с кислородом?

Без преувеличения — всем. Недостаток кислорода в организме городских жителей вызван таким объективным фактором, как загрязнение окружающей среды. Также влияют образ жизни, состояние здоровья и подверженность стрессам.

Теперь каждый житель нашего города может приобрести воду с кислородом.

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