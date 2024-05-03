Секреты выбора кредита: на что обратить внимание

Кредит — возможность быстро получить необходимую сумму на отпуск, ремонт, образование или любую другую цель. И выбирать его надо тщательно, чтобы не возникло проблем с погашением. В первую очередь, нужно обратить внимание на полную стоимость кредита (ПСК).

Что такое ПСК?

Кредиты обычно имеют привлекательную ставку, которую можно получить только при выполнении ряда условий. Полное представление о реальной стоимости кредита дает ПСК. Она состоит из основного долга и процентов, стоимости страховки и других услуг, если они приобретаются с кредитом.

Банк рассчитывает ПСК по специальной формуле и указывает в виде процентов годовых и суммы. Поэтому при выборе Банка, где вы планируете получить кредит, обращайте внимание на максимальную ставку ПСК.

Оценив ПСК, надо обратить внимание и на другие условия кредита. Например, ставка по кредиту может снижаться при покупке страховки, а также есть вариант кредита с кешбэком, когда оплаченные проценты возвращаются! Именно такой кредит Банк Акцепт запустил в мае, чтобы наши клиенты без проблем смогли отправиться в отпуск или сделать ремонт мечты, — рассказал управляющий директор АО «Банк Акцепт» Андрей Третьяков.

Как работает кредит с кешбэком?

ПСК 20,895 – 26,580%% годовых по кредиту с кешбэком Банка Акцепт, его условия: процентная ставка для всех категорий клиентов — 11,9% годовых при наличии личного страхования. Без страховки — 21,9%.

Кредит можно взять на любые цели: путешествие, ремонт, обучение на сумму от 50 тысяч до 1,5 миллионов рублей на срок до 5 лет.

Но самая главная фишка — возможность получить кешбэк рублями на карту. Так, если взять кредит на 500 тысяч рублей на 5 лет, то можно получить кешбэк в размере 9 957 рублей. Отличный бонус, который пригодится в любой момент.

Чтобы вернуть до 10% оплаченных процентов по кредиту, нужно выполнить несколько простых условий: платить без просрочек, не гасить кредит досрочно, оформить дебетовую карту Банка и подключить мобильное приложение.

Дебетовая карта Банка с мобильным приложением позволит удобно и легко расплачиваться в любом магазине. В мобильном приложении можно будет онлайн вносить платежи по кредиту, следить за расходами по карте, совершать переводы и многое другое.

Оформляйте заявку на кредит с кешбэком на сайте Банка Акцепт и получайте деньги на карту!

* Условия акции по продукту «Просто кредит»: сроки проведения: со 2 мая по 29 декабря 2024 г. Участники акции: физлица, оформившие кредит в период действия акции. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 1,5 млн. рублей на срок от 18 до 60 мес. ПСК 20,895 — 26,580%% годовых. Процентная ставка по кредиту для всех категорий клиентов — 21,9% годовых (при наличии личного страхования ставка снижается на 10 п.п.). Размер поощрения в период действия кредитного договора составляет: 3% от суммы уплаченных процентов в месяц, за который происходит выплата поощрения, в период с 13 по 24 месяц; 5% — с 25 по 36 мес.; 7% с 37 по 48 мес.; 10% с 49 по 60 мес.

Условия получения поощрения: совершение платежей по кредиту по графику без просрочек, отсутствие частичного/полного досрочного гашения; оформление дебетовой карты Банка и подключение ДБО. Поощрение выплачивается ежемесячно, начиная с 13-го гашения по графику, при условии выполнения заемщиком всех условий акции на дату выплаты. АО «Банк Акцепт». akcept.ru. Лицензия ЦБ РФ №567.

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