Семья, наука и магия трав. Известная барнаульская компания отмечает 10-летие

Главный технолог, кандидат фармацевтических наук Петр Лунин за завтраком советует нам пробовать созданный им бальзам «Золотой олень Алтая» сначала с чайной ложечки, чтобы почувствовать вкус и аромат. Прежде чем этот флагманский продукт предприятия « Магия трав » стал известен всей России и зарубежью, пришлось пройти длинный путь, полный удивительных открытий.

История научная

Создатель и вдохновитель «Магии трав» Петр Александрович Лунин по-настоящему увлекся растительным и животным сырьем в аспирантуре Пятигорского фармацевтического института. Его научные чаяния были связаны с пантовым производством.

Серийный выпуск бальзама «Золотой олень» начался в 1996 году в Барнауле благодаря научным знаниям Лунина и финансовой поддержке партнеров. Производство стало воплощением мечты ученого-технолога, а его бальзам — одним из самых узнаваемых на Алтае.

В 1990-х компания называлась «Травы России», предприятие под брендом «Магия Трав» появилось в 2012 году. Тогда начался новый этап развития производства.

Факт Научно-производственная компания «Магия трав» производит более 100 наименований высококачественной эко-продукции на основе целебных растений Алтая, продукции фермерских хозяйств Республики Алтай и Алтайского края.

История детская

Петр Александрович «заразил» страстью к фармацевтической деятельности и изготовлению эко-продукции своих детей. Теперь Наталья Земцова и Константин Лунин наряду с отцом стоят во главе научного и производственного процесса на предприятии.

«Я помню, мне было лет пять или шесть, когда я стал клеить сургучные печати на образцы бальзамов, — с улыбкой говорит Константин. — А в старших классах уже занимался разработкой технической документации».

«Мы всегда были рядом, — вспоминает Наталья. — Я полдетства провела на кафедре в медицинском университете. Белые халаты, профессора, запахи лабораторий — в этом было что-то волшебное. Папа постепенно передавал нам опыт, не назидательно, а просто рассказывая и показывая. Так что вопрос, куда поступать после школы, даже не стоял. В институт мы пришли, как к себе домой».

Дом-ресторан «ПолзуновЪ». Семейное предприятие «Магия трав».

Прежде чем прийти работать на предприятие, Наталья несколько лет работала в аптеке, а Константин в Росздравнадзоре, но потом решено было сделать «Магию трав» по-настоящему семейным делом. Каждый вложил в него все свои знания и желания.

История семейная

«В 2018 году мы стали членами Алтайской торгово-промышленной палаты, а в 2020-м нам предложили поучаствовать во всероссийском конкурсе „100 лучших семейных компаний“, — вспоминает Наталья Земцова. — Неожиданно для себя победили. Было очень приятно. Там мы познакомились с другими семейными предприятиями и поняли, что это не просто бизнес».

В проекте много деловых встреч, дискуссий, тренингов и общения. В основе всего этого — семейные ценности, которые переносятся и на продукцию семейных компаний, и на взаимоотношения с коллегами и партнерами.

Многие спрашивают, употребляют ли сами Лунины свою продукцию. «Обязательно! Вся наша семья и все наши сотрудники тоже, — говорит Наталья. — Мы делаем чаи и бальзамы так, как делали бы для себя. И лично отвечаем за качество».

Семейный форум. Семейное предприятие «Магия трав». В офисе. Семейное предприятие «Магия трав». Коллектив. Семейное предприятие «Магия трав».

Константин Лунин считает, что в любом бизнесе все строится на четкой и жесткой иерархии, но семейный бизнес подразумевает родственные — партнерские — связи: «Все строится на доверии, взаимопомощи и поддержке. Это скорее плюс. Никто не борется за должности. Модель семьи переносится и на производство. Конечно, субординация не отменяется, но отношения в коллективе становятся мягче и доверительнее. На этом все и держится».

Проектом «100 лучших семейных компаний» торгово-промышленная палата возрождает семейный бизнес, история которого в России и на Алтае большая и успешная.

То, во что ты вкладываешь душу, конечно, должны подхватить дети, считают в семье Луниных. Петр Александрович при случае обязательно берет на производство и внуков. Старший — Александр — участвовал в проекте «100 надежд бизнеса», также организованном российской ТПП.

История географическая

Чаи и бальзамы «Магии трав» презентуют в качестве алтайского подарка родным, близким, коллегам и отправляют в разные уголки Земли.

Даже сейчас, в непростой политической ситуации, интерес не остыл — запросы на продукцию «Магии трав» идут из стран СНГ, Европы, США, Китая, Кореи, Японии. «Где в Нью-Йорке купить ваш бальзам?» — мы часто слышим подобные вопросы", — говорит Наталья Земцова.

Выход на экспорт не был легким, признаются руководители «Магии трав». Этому предшествовали годы разъяснений, популяризации, показов и дегустаций, участий в многочисленных выставках и ярмарках.

Теперь на форумах и выставках бальзам «Золотой олень Алтая» раскупают влет, даже дегустационные образцы.

Выставка в Госдуме ТПП РФ. Семейное предприятие «Магия трав».

История рецептурная

«Магия трав» неуклонно следует давно разработанным и принятым собственным принципам. Здесь работают на современном технологичном оборудовании и следят за всем процессом производства от сбора трав до выхода готового продукта. Причем, используют только местное, алтайское сырье.

Для Петра Лунина всегда был важен научно-исследовательский подход к разработке рецептов бальзамов и фиточаев. Наталья, кандидат фармацевтических наук, и Константин, соискатель учёной степени, к подбору сырья тоже относятся как ученые. Растения и другие ингредиенты бальзамов подбираются со всей скрупулезностью.

«У нас есть четкий постулат: мы делаем качественную продукцию для всех без исключения, — говорит Константин Лунин. — У нас на упаковке правда, а не маркетинг».

«Мы тесно взаимодействуем с дарами природы, — рассказывает Наталья Земцова. Есть в этом что-то магическое. Правильно подобранные составляющие складываются в букет, который кажется волшебным. «Это растение родилось под солнцем, зацвело и раскрылось на солнце и теперь вместе с солнцем и теплом пришло в вашу чайную чашку. Удивительно, правда?», — продолжает Наталья.

На производстве. Семейное предприятие «Магия трав».

«Магия трав» без преувеличения берет на себя заботу о здоровье нации. Это серьезный труд большого коллектива и многочисленных партнеров по всей России.

История перспективная

Этим летом «Магия трав» получила национальную премию в области предпринимательской деятельности — диплом и золотую статуэтку «Золотой Меркурий», на которую было подано больше 300 заявок. Алтайских производителей признали лучшим семейным предприятием России.

Это огромное достижение и большой кредит доверия, считают руководители предприятия. Но многое еще впереди. «10-летний этап поставил определенную точку, после которой начинается новый виток развития. Это более высокий уровень», — говорит Наталья Земцова.

Национальная премия «Золотой Меркурий». Семейное предприятие «Магия трав». Национальная премия «Золотой Меркурий». Семейное предприятие «Магия трав».

Уже сейчас в «Магии трав» появилась серия бальзамов без сахара. В планах — продолжение работы в проекте «100 семейных компаний», внедрение новых маркетинговых стратегий, расширение производства, введение капсулированных форм фитопродукции. И, конечно, совершенствование качества и разработка новых продуктов.