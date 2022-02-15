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Сертификация специй и пряностей в Новосибирске

Согласно ГОСТ 33271−2015, к пряностям относятся сухие пряности, травы и овощные приправы (чеснок, розмарин, имбирь, гвоздика и т.д.). Доступны они в целом, молотом, рубленом виде и других мелкодробленых формах, а также в виде смесей. Используются для усиления вкуса готовых блюд и полуфабрикатов.

Специи.
Специи.
СС0

Специи — это добавки к пище, которые делают ее сладкой, соленой или острой. В данной категории относится соль, сахар, сода и т.д.

В терминах законодательного регулирования специи и пряности — это категория продуктов питания, которая подлежит обязательной оценке в рамках технических регламентов ЕАЭС. Предприниматель вправе выпускать товар в продажу только после оформления разрешительных документов.

Обязательная оценка соответствия специй и пряностей

И специи, и пряности относятся к пищевой продукции, подлежат обязательному декларированию в рамках следующих тех. регламентов ЕАЭС — ТР ТС:

  • 021/2011 — содержит общие требования к безопасности, а также к организации процессов производства и сбыта;

  • 022/2011 — устанавливает правила к маркировке продовольственных товаров;

  • 029/2012 — содержит дополнительные требования к качеству изделий, в состав которых входят вспомогательные вещества (например, ароматизаторы, красители, усилители вкуса и т.д.).

На основании всех перечисленных регламентов оформляется одна декларация, но нужны протоколы испытаний по каждому ТР ТС.

Декларирование проводится в отношении серийного выпуска (документ регистрируется на срок до 5 лет) или партии (с ограничением по объему продукции, а не по сроку действия декларации).

ВАЖНО! Только предприниматели, имеющие сертификат ИСО 22000 (ХАССП), вправе зарегистрировать разрешительный документ на 5 лет.

Для некоторых товаров оценка соответствия проводится в форме государственной регистрации. В России СГР выдается Роспотребнадзором, в других странах ЕАЭС — иными гос. уполномоченными органами власти. В ходе гос. регистрации проверяются показатели санитарной и гигиенической безопасности прод.товара.

Какие свойства товаров подлежат проверке?

В рамках декларирования и гос. регистрации проводятся обязательные лабораторные испытания. Исследуются такие показатели безопасности, как:

  • микробиологические (отсутствие в составе кишечной палочки, колиформ, сальмонеллы и т.д.);

  • содержание токсичных металлов (свинца, мышьяка, ртути, олова, хрома);

  • содержание нитратов;

  • содержание пестицидов (ГХЦГ, ДДТ);

  • доля микотоксинов в составе;

  • отсутствие плесени и грибка;

  • органолептические;

  • иные.

Все выявленные параметры фиксируются в протоколе испытаний (ПИ).

ПИ — это основание для оформления декларации ТР ТС и выдачи экспертного заключения, СГР.

Проверка системы ХАССП на предприятии

Специи и приправы получают методом сбора, мытья, просушивания и иных видов обработки частей растений. Согласно ТР ТС 021/2011, на всех стадиях производственного процесса должны соблюдаться принципы ХАССП. Они сводятся к следующему:

  • идентификация рисков, определение факторов их возникновения и допустимых пределов;

  • определение критических точек, т. е. этапов производства, на которых риски наиболее высоки;

  • установление пределов для критических точек;

  • определение порядка действий сотрудников при достижении указанных пределов;

  • мониторинг и документирование процессов.

Неприменение принципов ХАССП на пищевом производстве может стать поводом для привлечения компании к административной ответственности в форме штрафов, конфискации товаров, принудительной остановки работы фирмы.

Подтвердить внедрение системы менеджмента по ГОСТ Р ИСО 22000 на предприятии можно путем оформления добровольного сертификата ХАССП (действует 3 года).

Как проходит декларирование специй и пряностей?

Общий порядок оценки соответствия описан в статье 23 ТР ТС 021/2011.

Процесс регистрации документа определен Решением Коллегии ЕАЭС № 41.

Процедура включает:

  • сбор комплект документов, в том числе оформление сертификата ХАССП;

  • отбор образцов, испытания в лаборатории;

  • регистрацию декларации в реестре ФСА.

Документы (доказательную базу) необходимо загрузить в систему ФСА через личный кабинет.

Согласно законодательству, после регистрации декларации в реестре ФСА предприниматель получает право ведения коммерческой деятельности на территории государств-членов ЕАЭС.

Провести все перечисленные оценочные процедуры предприниматель вправе самостоятельно, либо при содействии специалистов центра сертификации «ГОРТЕСТ СИБИРЬ».

Добровольная сертификация специй и пряностей

Помимо обязательных разрешительных документов, предприниматель вправе оформить добровольный сертификат на товар. Документ регистрируется в СДС (системе добровольной сертификации) для подтверждения качества товаров по ГОСТ или ТУ.

Особенность добровольной сертификации заключается в том, что предприниматель может сам выбрать свойства продукции, которые будут оцениваться, тем самым получит возможность представить товары в наиболее выгодном свете. Например, в процессе добровольной сертификации пищевой соли можно подтвердить следующие параметры:

  • внешний вид;

  • вкусовые качества;

  • цвет;

  • запах;

  • содержание кальций-, магний-, сульфат-иона;

  • доля хлористого натрия;

  • доля влаги;

  • содержание оксида железа;

  • наличие добавки йода;

  • прочие.

Добровольный сертификат действует не более 3-х лет.

Документ дает предпринимателю право использовать знак качества СДС на упаковках, помогает привлечь внимание потребителей.

Остались вопросы? Получите бесплатные консультации экспертов на сайте https://gortestsibir.ru/pishhevaya-produktsiya/sertifikatsiya-spetsij.

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