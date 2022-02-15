Сертификация специй и пряностей в Новосибирске

Специи — это добавки к пище, которые делают ее сладкой, соленой или острой. В данной категории относится соль, сахар, сода и т.д.
В терминах законодательного регулирования специи и пряности — это категория продуктов питания, которая подлежит обязательной оценке в рамках технических регламентов ЕАЭС. Предприниматель вправе выпускать товар в продажу только после оформления разрешительных документов.
Обязательная оценка соответствия специй и пряностей
И специи, и пряности относятся к пищевой продукции, подлежат обязательному декларированию в рамках следующих тех. регламентов ЕАЭС — ТР ТС:
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021/2011 — содержит общие требования к безопасности, а также к организации процессов производства и сбыта;
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022/2011 — устанавливает правила к маркировке продовольственных товаров;
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029/2012 — содержит дополнительные требования к качеству изделий, в состав которых входят вспомогательные вещества (например, ароматизаторы, красители, усилители вкуса и т.д.).
На основании всех перечисленных регламентов оформляется одна декларация, но нужны протоколы испытаний по каждому ТР ТС.
Декларирование проводится в отношении серийного выпуска (документ регистрируется на срок до 5 лет) или партии (с ограничением по объему продукции, а не по сроку действия декларации).
ВАЖНО! Только предприниматели, имеющие сертификат ИСО 22000 (ХАССП), вправе зарегистрировать разрешительный документ на 5 лет.
Для некоторых товаров оценка соответствия проводится в форме государственной регистрации. В России СГР выдается Роспотребнадзором, в других странах ЕАЭС — иными гос. уполномоченными органами власти. В ходе гос. регистрации проверяются показатели санитарной и гигиенической безопасности прод.товара.
Какие свойства товаров подлежат проверке?
В рамках декларирования и гос. регистрации проводятся обязательные лабораторные испытания. Исследуются такие показатели безопасности, как:
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микробиологические (отсутствие в составе кишечной палочки, колиформ, сальмонеллы и т.д.);
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содержание токсичных металлов (свинца, мышьяка, ртути, олова, хрома);
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содержание нитратов;
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содержание пестицидов (ГХЦГ, ДДТ);
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доля микотоксинов в составе;
-
отсутствие плесени и грибка;
-
органолептические;
-
иные.
Все выявленные параметры фиксируются в протоколе испытаний (ПИ).
ПИ — это основание для оформления декларации ТР ТС и выдачи экспертного заключения, СГР.
Проверка системы ХАССП на предприятии
Специи и приправы получают методом сбора, мытья, просушивания и иных видов обработки частей растений. Согласно ТР ТС 021/2011, на всех стадиях производственного процесса должны соблюдаться принципы ХАССП. Они сводятся к следующему:
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идентификация рисков, определение факторов их возникновения и допустимых пределов;
-
определение критических точек,
т. е.этапов производства, на которых риски наиболее высоки;
-
установление пределов для критических точек;
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определение порядка действий сотрудников при достижении указанных пределов;
-
мониторинг и документирование процессов.
Неприменение принципов ХАССП на пищевом производстве может стать поводом для привлечения компании к административной ответственности в форме штрафов, конфискации товаров, принудительной остановки работы фирмы.
Подтвердить внедрение системы менеджмента по ГОСТ Р ИСО 22000 на предприятии можно путем оформления добровольного сертификата ХАССП (действует 3 года).
Как проходит декларирование специй и пряностей?
Общий порядок оценки соответствия описан в статье 23 ТР ТС 021/2011.
Процесс регистрации документа определен Решением Коллегии ЕАЭС № 41.
Процедура включает:
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сбор комплект документов, в том числе оформление сертификата ХАССП;
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отбор образцов, испытания в лаборатории;
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регистрацию декларации в реестре ФСА.
Документы (доказательную базу) необходимо загрузить в систему ФСА через личный кабинет.
Согласно законодательству, после регистрации декларации в реестре ФСА предприниматель получает право ведения коммерческой деятельности на территории государств-членов ЕАЭС.
Провести все перечисленные оценочные процедуры предприниматель вправе самостоятельно, либо при содействии специалистов центра сертификации «ГОРТЕСТ СИБИРЬ».
Добровольная сертификация специй и пряностей
Помимо обязательных разрешительных документов, предприниматель вправе оформить добровольный сертификат на товар. Документ регистрируется в СДС (системе добровольной сертификации) для подтверждения качества товаров по ГОСТ или ТУ.
Особенность добровольной сертификации заключается в том, что предприниматель может сам выбрать свойства продукции, которые будут оцениваться, тем самым получит возможность представить товары в наиболее выгодном свете. Например, в процессе добровольной сертификации пищевой соли можно подтвердить следующие параметры:
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внешний вид;
-
вкусовые качества;
-
цвет;
-
запах;
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содержание кальций-, магний-, сульфат-иона;
-
доля хлористого натрия;
-
доля влаги;
-
содержание оксида железа;
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наличие добавки йода;
-
прочие.
Добровольный сертификат действует не более 3-х лет.
Документ дает предпринимателю право использовать знак качества СДС на упаковках, помогает привлечь внимание потребителей.
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