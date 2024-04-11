Сервис Хоум ассист — уход за домом без проблем

Сервис включает в себя услуги электрика, сантехника и других специалистов на ваш выбор. Оформите годовую или ежемесячную подписку на оперативные и регулярные услуги помощи по дому и больше не ищите специалистов по отзывам на разных сайтах, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.
Все представители сервиса Хоум Ассист имеют подтвержденную квалификацию и стаж более 5 лет. Услуги оказываются в режиме одного окна — с полным контролем, прозрачными ценами и гарантией на работу 1 год.
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