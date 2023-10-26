Сервисы экосистемы Своё от РСХБ: кому и как они могут пригодиться

Россельхозбанк продолжает развивать цифровые технологии в интересах агропромышленного комплекса. Три года назад была представлена первая в мире цифровая экосистема для АПК Своё, которую создал РСХБ. Сегодня количество пользователей экосистемы превышает 3 млн человек. По мнению представителей малых форм хозяйствования, запущенные РСХБ платформы для ведения бизнеса и реализации продукции, учитывают потребности и возможности небольших производств. Молодой предприниматель Даниил Спиридонов из р.п. Тальменка зарегистрировался на платформе недавно, но уже реализовал на Алтае и за его пределами мясную продукцию (колбасы, копчености, сало) более чем на 1 млн рублей с начала года.

Занимаюсь переработкой мяса я недавно, продолжаю семейное дело. Регистрация на платформе Свое Родное и участие в ярмарках Россельхозбанка «Вкусная пятница» и фестивале фермерской продукции СВОЁ значительно увеличили клиентопоток, что позволило развиваться более быстрыми темпами. Мы смогли открыть новый цех в Барнауле и стали ближе к своим покупателям. Теперь чаще приходится искать качественное сырье для нашей продукции, чем покупателей. Ассортимент у нас разнообразный, цены стараемся держать приемлемые. Радостно, когда люди, знакомые с нашей продукцией, заказывают ее снова и снова, или приглашают на «Вкусные пятницы», и мы прикладываем все силы, чтобы их не разочаровать и держать качество на высоком уровне, — рассказал индивидуальный предприниматель Даниил Спиридонов.

Россельхозбанку важно создавать сервисы, которые помогают фермерам на всех этапах производства и реализации продукции. Мы грамотно соединяем оффлайн и онлайн продукты и сервисы, и находим новые возможности для развития АПК и сельских территорий, — прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Самые популярные и востребованные сегодня среди предпринимателей и аграриев Алтайского края и Республики Алтай — крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс России Своё Фермерство и ведущий в стране интернет-магазин фермерских продуктов Своё Родное. За все время работы платформы Своё Фермерство на Алтае в ней зарегистрировалось порядка 700 товаропроизводителей, представив 25 тыс. товаров и услуг. На Своём Родном сейчас торгуют свыше 300 предпринимателей, предлагая покупателям более 2 тыс. свежих фермерских продуктов. Только за последний год через электронные сервисы платформы продано и куплено товаров алтайских производителей на сумму более 3 млн рублей.

Алтайский филиал Россельхозбанка готов провести мини ярмарку свежих фермерских продуктов в предприятиях и организациях в рамках проекта «Вкусная пятница», надо только оставить заявку на почте NesterenkoYuA@Altay.rshb.ru или позвонить по телефону 8-900-163-70-52 (менеджер по проекту «Вкусные пятницы» Юлия).

Кроме этого, к экосистеме Своё добавились новые сервисы: «Я в Агро» — платформа для образования и поиска работы в сельском хозяйстве и смежных отраслях, Своё Село — платформа для индивидуального жилищного строительства в сельской местности, Своё Жилье — сервис для поиска, покупки и обустройства квартиры, Своё За городом — первый в России агрегатор сельского туризма и Все Своё — маркетплейс товаров для дома и отдыха на природе.

АО «Россельхозбанк»