14 марта -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель
65

Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через «Систему быстрых платежей»

На станциях сети АЗС «Газпромнефть» доступна оплата покупок через «Систему быстрых платежей» (СБП). При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 копеек с каждого литра при заправке от 30 литров.

Оплата покупок через «Систему быстрых платежей» (СБП).
Оплата покупок через «Систему быстрых платежей» (СБП).
Сеть АЗС «Газпромнефть»

Сегодня к приему платежей через Систему подключены уже более 80% автозаправочных станций во всех регионах присутствия сети. До конца первого квартала 2022 года планируется подключить все АЗС сети.

Новый способ оплаты будет доступен клиентам АЗС «Газпромнефть» как на кассе, так и в режиме онлайн, в мобильном приложении сети.

Для оплаты по СБП необходимо зайти в мобильное приложение своего банка, выбрать раздел «оплата по QR-коду», отсканировать QR на платежном терминале и получить подтверждение операции. Также можно с помощью камеры смартфона отсканировать QR-код, после чего покупатель будет автоматически переведен в мобильное приложение своего банка.

В настоящее время возможность расплачиваться за покупки и услуги с помощью СБП предоставляет своим клиентам уже более 70 российских банков.

При оплате покупки по СБП клиент получит кассовый бумажный чек, либо чек поступит в электронном формате на почту, если в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть» выбран такой способ получения чека.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость