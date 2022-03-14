Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через «Систему быстрых платежей»

На станциях сети АЗС «Газпромнефть» доступна оплата покупок через «Систему быстрых платежей» (СБП). При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 копеек с каждого литра при заправке от 30 литров.

Сегодня к приему платежей через Систему подключены уже более 80% автозаправочных станций во всех регионах присутствия сети. До конца первого квартала 2022 года планируется подключить все АЗС сети.

Новый способ оплаты будет доступен клиентам АЗС «Газпромнефть» как на кассе, так и в режиме онлайн, в мобильном приложении сети.

Для оплаты по СБП необходимо зайти в мобильное приложение своего банка, выбрать раздел «оплата по QR-коду», отсканировать QR на платежном терминале и получить подтверждение операции. Также можно с помощью камеры смартфона отсканировать QR-код, после чего покупатель будет автоматически переведен в мобильное приложение своего банка.

В настоящее время возможность расплачиваться за покупки и услуги с помощью СБП предоставляет своим клиентам уже более 70 российских банков.

При оплате покупки по СБП клиент получит кассовый бумажный чек, либо чек поступит в электронном формате на почту, если в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть» выбран такой способ получения чека.