Сибиряки могут разбить ипотеку на части и платить меньше: как это работает

Траншевая ипотека позволяет получать ипотеку частями и платить проценты только за ту часть, которую взяли.

Десятки сибиряков ежемесячно используют возможность минимизировать платежи при покупке квартиры в новостройке с траншевой ипотекой. Одним из немногих банков, где можно оформить ипотеку траншами на первичном рынке, является Сбер.

Траншевая ипотека отличается от обычного кредита тем, что кредит выдается не сразу всей суммой, а по «кусочкам». Ипотека как будто разбивается на несколько частей. Проценты по такой ипотеке будут начисляться только на часть полученной суммы — то есть тоже по «кусочкам». При этом процентная ставка фиксирована на весь период кредитования.

Такая модель позволяет снизить ежемесячный платеж по ипотеке и сделать обслуживание кредита более комфортным.

Траншевая ипотека действует для покупки квартир, апартаментов, машино-места, гаража, кладовой в новостройках от застройщиков — на первичном рынке жилья. Количество траншей и их размер (в том числе размер первого транша) не ограничены и могут быть любыми на усмотрение застройщика. Максимальный срок получения всех траншей по условиям банка — 36 месяцев с момента выдачи первой части ипотечного кредита.

Траншевая ипотека в Сбере возможна в рамках рефинансирования. Такой вид жилищного кредитования на новостройки действует также в рамках госпрограмм: «Господдержка 2020», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная ипотека».

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбера:

Сбер последовательно улучшает условия для заемщиков и застройщиков, предлагая различные инструменты, позволяющие повышать доступность ипотеки – основного инструмента приобретения собственного жилья. Траншевая ипотека может стать хорошим решением для тех, кто арендует жилье, или просто хочет сначала накопить на ремонт, а полные платежи отложить на потом.

Подробная информация об условиях траншевого ипотечного кредитования размещена по ссылке

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