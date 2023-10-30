Сибиряки стали чаще путешествовать с кредитной картой

Также в лидерах по популярности владельцев кредитной СберКарты находятся покупки в магазинах одежды и обуви, электроники и товаров для дома.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Мы видим, что кредитная СберКарта — популярный продукт у сибиряков, на долю которых приходится почти 12% от общего числа владельцев СберКарт в России. Этот инструмент позволяет людям бесплатно пользоваться деньгами банка. Сегодня владельцы старых кредиток имеют возможность увеличить беспроцентный период. Для этого нужно лишь перевыпустить карту старого образца.
Сбер запустил масштабную программу бесплатного перевыпуска кредитных карт, позволяющую заменить старую кредитку на новую. При замене кредитки процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы не изменятся. Досрочно гасить задолженность или закрывать счёт не придётся, а беспроцентный период увеличится с 50 дней до 120. Новая карта будет выпущена в стильном дизайне, на платежной системе «Мир». Программа носит бессрочный характер. Главное условие — замена старой кредитки до истечения срока ее использования.
Для справки:
В 2023 году портал «Банки.ру» назвал Кредитную СберКарту картой года. По итогам 2022 года она победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», получив премию Frank Credit Cards Award (Фрэнк Кредит Кардс Эвод). Премия была вручена в результате масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России аналитической и консалтинговой компании Frank RG. В сентябре 2021 года Frank RG (Фрэнк АДжи) признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом.