4 апреля
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Сибиряки в марте стали чаще использовать сервис «Оплата улыбкой»

Число пользователей сервиса «Оплата улыбкой», позволяющего рассчитываться на кассах магазинов, просто посмотрев в камеру на терминале, и количество транзакций биометрических оплат в Сибири в марте выросло на 35%. В отдельных регионах рост востребованности такого вида оплаты достигает 46%. При этом рост спроса на «Оплату улыбкой» оказался даже выше темпов увеличения числа новых терминалов, приводят данные аналитики Сбера.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

За март количество биометрических транзакций на новых терминалах банка в регионах Сибири превысило 80 тысяч операций, а постоянное число пользователей приблизилось к 20 тысячам человек.

Самым продвинутым в этом отношении регионом Сибири оказался Красноярский край, лидирующий как по количеству «Оплат улыбкой», так и по числу тех, кто готов оплачивать покупки самым современным на сегодняшний день способом.

При этом динамика спроса на такой вид операции выше средней по Сибири (40–46%) наблюдается сразу в пяти регионах Сибири — Томской области, Тыве, Новосибирской области, Кузбассе и в Алтайском крае. А Омская область входит в число лидеров по росту количества пользователей биометрических оплат.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбера:

Сибиряки по достоинству оценили наше решение — новые терминалы, позволяющие совершать покупки, не прибегая ни к наличным, ни к картам, ни к устройствам с модулем NFC. Для совершения оплаты теперь достаточно просто посмотреть в камеру, предварительно настроив соответствующий способ оплаты в приложении Сбера.

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