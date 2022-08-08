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Скачать Экранную Студию 1.31 бесплатно

Экранная Студия позволяет записывать видео с монитора компьютера или ноутбука. Захватывать можно в любом удобном режиме: целый экран, выделенную область или активное окно. Видеофайлы записываются как со звуком, так и без, а еще присутствует опция записи голоса с микрофона.

Скриншот экрана предоставлен рекламодателем

В приложение встроен видеоредактор, поэтому готовые ролики можно сразу обработать и конвертировать в нужный формат. В редакторе есть базовые инструменты для монтажа и цветовой коррекции. Можно обрезать лишний фрагмент, наложить художественный фильтр, отрегулировать яркость, контраст, насыщенность изображения. Приложение работает со всеми популярными форматами: AVI, WMV, MKV, VOB и другими. Созданное видео удобно сразу загрузить на YouTube или оптимизировать для ВКонтакте, Одноклассники и других соцсетей.

Чтобы начать записывать видео с монитора и создавать крутые ролики, скачайте бесплатно приложение Экранная Студия с официального сайта разработчика.

Особенности программы:

  1. Возможность фиксации видео с веб-камеры. Эта опция удобна для записи рабочих конференций или дистанционных занятий в Zoom, Skype и аналогичных программах. Если полученное изображение с вебки нечеткое, ролик можно обработать в редакторе или преобразовать в другой формат.
  2. Добавление графических элементов: стикеров, картинок, стрелок, геометрических фигур. Пригодится при создании обучающих видео с наглядными пояснениями.
  3. Большая коллекция шаблонов титров и заставок. Готовые наборы упрощают монтаж полноценного клипа из записанного видео. Все шаблоны легко настраиваются: достаточно поменять текст на свой и обрезать до нужной длины.
  4. Адаптация формата под мобильные устройства, планшеты, плееры и игровые приставки. При экспорте вы можете выбрать разрешение под конкретную модель смартфона или игровой приставки. Таким образом при просмотре на устройстве ролик будет в хорошем качестве, без искажения картинки.

Как и любое ПО, Экранная Студия имеет свои сильные стороны и недочеты.

Преимущества:

  • полностью на русском языке;
  • поддержка всех версий Windows, начиная с XP;
  • простой лаконичный интерфейс, в котором легко разобраться с первого раза;
  • автоматическое улучшение в один клик;
  • большая коллекция фоновой музыки разных жанров.

Недостатки:

  • короткий пробный период ― 5 дней;
  • в бесплатной версии на готовом ролике будет водяной знак.

Для чего подойдет

Запись экрана в приложении Экранная Студия пригодится для учебы, работы и развлечений. С ее помощью легко сохранить видео с любого сайта, записать любимый фильм, ТВ-шоу, спортивную трансляцию. Перед записью вы сами выбираете разрешение, а качество сжатия можно настроить в редакторе непосредственно перед экспортом.

В некоторых профессиях скринкасты используются постоянно. Например:

  1. Геймеры и стримеры ведут съемку собственных летсплеев.
  2. Учителя записывают дистанционные занятия, делают заготовки для открытых уроков.
  3. Создатели онлайн-курсов готовят обучающий контент, оформляют инструкции и материалы для вебинаров.
  4. Графические дизайнеры, фотографы и другие творческие люди записывают мастер-классы, видеогайды по обработке фото или видео, делают уроки по проектированию и так далее.
  5. HR-специалисты фиксируют онлайн-собеседований с кандидатами.
  6. Бизнесмены сохраняют записи онлайн-совещаний, бизнес-переговоров, созвонов с сотрудниками, презентаций.

В редакторе приложения можно добавить неограниченное количество видеофайлов, музыки и записей с микрофона, и объединить все это в фильм. Даже при минимальных навыках монтажа можно получить клип достойного уровня.

Как записать видео с экрана

Вот краткая инструкция записи с помощью Экранной Студии (более подробный разбор и другие способы захвата экрана можно посмотреть тут):

  1. Запустите программу и в стартовом меню выберите «Записать видео с экрана».
  2. Настройте режим видеозахвата: полный экран, определенная область или активное окно. При необходимости отметьте, нужно ли записывать звук с компьютера и с микрофона — для этого поставьте галочки в соответствующих полях.
  3. Нажмите кнопку «Начать запись» — съемка начнется через 5 секунд.
  4. Чтобы поставить захват монитора на паузу, нажмите F8, для завершения ― кнопку «Стоп» или клавишу F10.
  5. После съемки видео автоматически откроется в редакторе. Здесь можно посмотреть, что получилось, обработать запись, наложить текст, графику, музыкальное сопровождение, голосовые комментарии с микрофона.
  6. Нажмите зеленую кнопку «Сохранить видео» и выберите формат, в котором хотите экспортировать проект.

Экранная Студия ― универсальный рекордер, который будет стабильно работать даже на слабом ПК или ноутбуке. Программа имеет минимальные системные требования, не нагружает процессор и занимает мало места на жестком диске. Благодаря простому управлению и хорошему функционалу она станет незаменимым инструментом в работе, образовании и творчестве.

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