Скачать Экранную Студию 1.31 бесплатно

Экранная Студия позволяет записывать видео с монитора компьютера или ноутбука. Захватывать можно в любом удобном режиме: целый экран, выделенную область или активное окно. Видеофайлы записываются как со звуком, так и без, а еще присутствует опция записи голоса с микрофона.

В приложение встроен видеоредактор, поэтому готовые ролики можно сразу обработать и конвертировать в нужный формат. В редакторе есть базовые инструменты для монтажа и цветовой коррекции. Можно обрезать лишний фрагмент, наложить художественный фильтр, отрегулировать яркость, контраст, насыщенность изображения. Приложение работает со всеми популярными форматами: AVI, WMV, MKV, VOB и другими. Созданное видео удобно сразу загрузить на YouTube или оптимизировать для ВКонтакте, Одноклассники и других соцсетей.

Чтобы начать записывать видео с монитора и создавать крутые ролики, скачайте бесплатно приложение Экранная Студия с официального сайта разработчика.

Особенности программы:

Возможность фиксации видео с веб-камеры. Эта опция удобна для записи рабочих конференций или дистанционных занятий в Zoom , Skype и аналогичных программах. Если полученное изображение с вебки нечеткое , ролик можно обработать в редакторе или преобразовать в другой формат. Добавление графических элементов: стикеров , картинок , стрелок , геометрических фигур. Пригодится при создании обучающих видео с наглядными пояснениями. Большая коллекция шаблонов титров и заставок. Готовые наборы упрощают монтаж полноценного клипа из записанного видео. Все шаблоны легко настраиваются: достаточно поменять текст на свой и обрезать до нужной длины. Адаптация формата под мобильные устройства , планшеты , плееры и игровые приставки. При экспорте вы можете выбрать разрешение под конкретную модель смартфона или игровой приставки. Таким образом при просмотре на устройстве ролик будет в хорошем качестве , без искажения картинки.

Как и любое ПО, Экранная Студия имеет свои сильные стороны и недочеты.

Преимущества:

полностью на русском языке;

поддержка всех версий Windows , начиная с XP;

начиная с XP; простой лаконичный интерфейс , в котором легко разобраться с первого раза;

в котором легко разобраться с первого раза; автоматическое улучшение в один клик;

большая коллекция фоновой музыки разных жанров.

Недостатки:

короткий пробный период ― 5 дней;

в бесплатной версии на готовом ролике будет водяной знак.

Для чего подойдет

Запись экрана в приложении Экранная Студия пригодится для учебы, работы и развлечений. С ее помощью легко сохранить видео с любого сайта, записать любимый фильм, ТВ-шоу, спортивную трансляцию. Перед записью вы сами выбираете разрешение, а качество сжатия можно настроить в редакторе непосредственно перед экспортом.

В некоторых профессиях скринкасты используются постоянно. Например:

Геймеры и стримеры ведут съемку собственных летсплеев. Учителя записывают дистанционные занятия , делают заготовки для открытых уроков. Создатели онлайн-курсов готовят обучающий контент , оформляют инструкции и материалы для вебинаров. Графические дизайнеры , фотографы и другие творческие люди записывают мастер-классы , видеогайды по обработке фото или видео , делают уроки по проектированию и так далее. HR-специалисты фиксируют онлайн-собеседований с кандидатами. Бизнесмены сохраняют записи онлайн-совещаний , бизнес-переговоров , созвонов с сотрудниками , презентаций.

В редакторе приложения можно добавить неограниченное количество видеофайлов, музыки и записей с микрофона, и объединить все это в фильм. Даже при минимальных навыках монтажа можно получить клип достойного уровня.

Как записать видео с экрана

Вот краткая инструкция записи с помощью Экранной Студии (более подробный разбор и другие способы захвата экрана можно посмотреть тут):

Запустите программу и в стартовом меню выберите «Записать видео с экрана». Настройте режим видеозахвата: полный экран , определенная область или активное окно. При необходимости отметьте , нужно ли записывать звук с компьютера и с микрофона — для этого поставьте галочки в соответствующих полях. Нажмите кнопку «Начать запись» — съемка начнется через 5 секунд. Чтобы поставить захват монитора на паузу , нажмите F8 , для завершения ― кнопку «Стоп» или клавишу F10. После съемки видео автоматически откроется в редакторе. Здесь можно посмотреть , что получилось , обработать запись , наложить текст , графику , музыкальное сопровождение , голосовые комментарии с микрофона. Нажмите зеленую кнопку «Сохранить видео» и выберите формат , в котором хотите экспортировать проект.

Экранная Студия ― универсальный рекордер, который будет стабильно работать даже на слабом ПК или ноутбуке. Программа имеет минимальные системные требования, не нагружает процессор и занимает мало места на жестком диске. Благодаря простому управлению и хорошему функционалу она станет незаменимым инструментом в работе, образовании и творчестве.