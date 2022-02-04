В этой статье стоит поговорить о проблеме морального аспекта меломана. Нужно ли покупать новый альбом в Интернете или не нужно? Насколько является функционал скачать музыку на бесплатных сайтах безусловным аудиопиратством? И насколько это корректно по отношению к исполнителю и авторскому праву со стороны слушателя?

Что дают пользователю бесплатные сайты с музыкальным контентом?

В Рунете пользователи постоянно имеют дело с огромным числом бесплатных сайтов, где выложены песни практически всех в настоящее время популярных музыкальных исполнителей и направлений музыки. Пользователям, посещающим такие ресурсы предлагается как просто прослушивание этой музыки, так и возможность ее скачивания. Можно просто взять и скачать песню бесплатно.

Насколько такая практика применима к проблеме авторского права?

И насколько она соотносится с проблемой упущенной прибыли исполнителей?

Все треки, которые предлагаются к скачиванию на бесплатных сайтах, уже и так известны и популярны. Никто не будет публиковать неизвестные песни непопулярных исполнителей, которые не будут искать в поиске. Иначе такой сайт получит меньше просмотров и меньше покажет рекламы. Поэтому бесплатные музыкальные сайты предлагают только те треки, которые наиболее активно ищут в поиске пользователи Интернета. Ресурс первым после исполнителя публикует новые треки, предлагая свои пользователям одними из первых слушать новинки песни. Подобным образом, сайт с бесплатной музыкой только популяризирует новые треки среди слушателей и побуждает совершить покупку полной версии альбома.

Как видим, такие сайты являются необходимым злом, которое нужно. Ресурсы такого типа помогают пользователям находить новые треки, а музыкантам — популяризировать их. Покупку же полного альбома все равно предстоит совершать на официальном ресурсе исполнителя. Все бесплатные сайты несут только ознакомительную функцию, не предлагая покупку альбомов в обход их правообладателя. Качайте треки для ознакомления и покупайте синглы и альбомы официально.

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