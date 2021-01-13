Сказка про человека-птицу Питцегласа полюбилась российским читателям

В декабре 2020 года на русском языке вышла философская сказка «Питцеглас — человек-птица» молодого английского автора Бахтияра Сакупова. Издатели удивлены и обрадованы тем, насколько популярной эта необычная книга стала в России. Главный герой сказки — незаметный юноша Питцеглас — получает шанс прожить особенную жизнь. Но с одним условием: эта жизнь будет одинокой. Темы свободы и ответственности перед собой и другими людьми оказались близкими большому числу российских читателей. И несмотря на то, что эта волшебная сказка-притча создавалась как детская, своим сюжетом она привлекала и подростков, и взрослых.

Второй вероятной причиной рекордно высокого спроса на эту книгу издатели считают необычность ее оформления. «Питцеглас — человек-птица» продается в виде сета — набора из десяти мини-книг с красочными иллюстрациями. Автором всех иллюстраций является сам Бахтияр Сакупов, который специально для оформления истории о Питцегласе окончил художественные курсы. Представители писателя также сообщили, что в 2021 году сказку переведут для одного из крупных китайских издательств.

Досье

Бахтияр Сакупов родился в Астане, эмигрировал в Англию, где окончил Кембриджский университет со степенью магистра литературы и культуры. Сейчас он живет и работает в Лондоне, пишет книги для детей и взрослых, а также рецензии. Во время написания критического отзыва на одну из детских книг Бахтияру Сакупову пришла в голову идея сказки о юноше-птице. Помимо «Питцегласа» у писателя в прошлом году на русском языке вышел сборник невыдуманных рассказов о любви «Парижские вечера».