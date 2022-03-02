SOS: как барнаульцам защититься от мошенников?

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Тревога за близких

Даже у циников есть люди, которые им не безразличны и за которых они искренне переживают. Для большинства — это дети, родители, вторые половинки и кровные родственники. От их имени часто действуют мошенники. Классический телефонный развод «я в беде, нужны деньги» благодаря техническому прогрессу по-прежнему очень распространён. Мошенники имитируют голоса знакомых жертвы через специальные программы, которые есть в открытом доступе. Также они ловко включают психологическое давление: сбивчивый тон, слёзы, истерика. Когда речь идёт об угрозе жизни и здоровью самых родных и близких, прагматичное мышление отключается. «Помогу, потом разберёмся», — думаем мы.

На фоне применения санкций к некоторым российским банкам мошенники массово стали предлагать людям перевод средств на «безопасный счёт», где сбережениям ничего не угрожает. Конечно же, счёт принадлежит злоумышленнику, и жертва не сохранит деньги, а потеряет их. Мошенники вообще умело пользуются тем, что происходит вокруг: новыми законами, праздниками, падением или ростом ценных бумаг на бирже, политикой. Приплетая что-то общеизвестное, мошенники делают свою ложь более правдоподобной.