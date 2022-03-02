SOS: как барнаульцам защититься от мошенников?

Даже у циников есть люди, которые им не безразличны и за которых они искренне переживают. Для большинства — это дети, родители, вторые половинки и кровные родственники. От их имени часто действуют мошенники. Классический телефонный развод «я в беде, нужны деньги» благодаря техническому прогрессу по-прежнему очень распространён. Мошенники имитируют голоса знакомых жертвы через специальные программы, которые есть в открытом доступе. Также они ловко включают психологическое давление: сбивчивый тон, слёзы, истерика. Когда речь идёт об угрозе жизни и здоровью самых родных и близких, прагматичное мышление отключается. «Помогу, потом разберёмся», — думаем мы.
На фоне применения санкций к некоторым российским банкам мошенники массово стали предлагать людям перевод средств на «безопасный счёт», где сбережениям ничего не угрожает. Конечно же, счёт принадлежит злоумышленнику, и жертва не сохранит деньги, а потеряет их. Мошенники вообще умело пользуются тем, что происходит вокруг: новыми законами, праздниками, падением или ростом ценных бумаг на бирже, политикой. Приплетая что-то общеизвестное, мошенники делают свою ложь более правдоподобной.
Это одна из самых парадоксальных человеческих слабостей, которая, к слову, объясняет популярность разного рода розыгрышей в соцсетях. Среди участников много небедствующих людей, которые вполне сами могут купить себе то, что предлагается в качестве приза. Но халява — ловушка в которую попадают все без разбора. Этим и пользуются мошенники, которые предлагают оплатить доставку несуществующего подарка, «налог» или просто ввести данные карты, чтобы сделать «перевод». Особенно наглые просят внести небольшой залог, гарантирующий, что приз заберут, или проспонсировать следующие розыгрыши. Человек, которому с неба свалился подарок на условные 100 000 рублей, с лёгкостью расстаётся с парой сотен или даже тысяч. Один улов мошенника здесь не такой и большой, зато желающие попасться часто встают в очередь.
Эту слабость давно и успешно эксплуатируют мошенники, выдающие себя за сотрудников банков. Поскольку сейчас банковские карты есть почти у каждого, то почти каждый сталкивался с попыткой развода. Многие держат на картах солидные суммы, а некоторые и вовсе не пользуются наличными. Поэтому новость о блокировке или аресте счёта ввергает в панику и побуждает совершать необдуманные действия — например, сообщать CVC-код и срок действия карты фальшивому сотруднику банка. В период повышенных трат накануне праздников или резких изменений курса валют, когда учащается использование банкоматов, активность «мошенников-банкиров» обычно усиливается.
Особо циничные виды развода строятся на этом качестве человека. Речь о псевдосборах средств на лечение детей, помощь беженцам, пенсионерам, животным. Ко всему этому часто прилагаются душераздирающие текст и фотографии. Мошенники ловко задействуют информационный контекст и нашу эмоциональность: «ну вы же хорошо знаете, как обстоят дела», «помогите сейчас, завтра будет поздно», «чашка кофе — цена жизни» и т. д. Тем самым они ненавязчиво внушают чувство вины, которого у вас не было ещё пять минут назад. Многие отправляют деньги не столько из жалости, сколько от нежелания остаться бездушным в своих же глазах.
Мы ни в коем случае не призываем перестать оказывать помощь тем, кому она нужна. Просто всегда давайте себе время на раздумье и возможность убедиться, что вы не стали мишенью мошенника.
Как не стать жертвой мошенников?
- Никогда не принимайте решений на фоне собственной паники, стресса, недопонимания каких-то деталей происходящего. Козырная карта мошенника — ваше эмоциональное действие в условиях цейтнота. Всегда твёрдо требуйте время на подумать, посоветоваться, если допускаете, что столкнулись с реальной проблемой, а не обманом. Просите перезвонить/написать через полчаса — этого зачастую хватает на то, чтобы немного прийти в себя, с кем-то поговорить, проверить факты.
- Придумайте с близкими кодовое слово и договоритесь называть его в случае беды. Мошенники никак не узнают его, даже если смогут сымитировать голос или взломать аккаунт в соцсети.
- Если в друзья к вам стучится кто-то симпатичный, проверьте его аватар поисковыми системами. Во многих случаях мошенники не заморачиваются и ставят фото моделей, которые легко пробиваются через Google и Яндекс. Использование одного фото в профилях разных людей — тоже признак мошенничества. Ну и помните — в интернете за симпатичным фото может скрываться вообще кто угодно.
- Ни при каких обстоятельствах не называйте секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон. Все банки наперебой говорят, что не требуют от клиентов такой информации. Но когда мы волнуемся, забываем прописные истины.
- Скептически относитесь ко всем сообщениям из разряда «Поздравляем! Вы выиграли…». Честные организаторы розыгрышей отправляют все призы за свой счёт или как минимум наложенным платежом. И не будьте, в конце концов, так наивны: никто из незнакомцев не горит желанием вас материально осчастливить.
- Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся перед тем, как отправить перевод. Рассуждайте так: «Да, я хочу помочь, но не мошеннику. Сначала всё проверю».
Иногда узнать о том, кто звонит, можно ещё до того, как снимите трубку. И даже вовсе заблокировать спамеров и других нежелательных собеседников.
Например, абонентам МТС доступна услуга «Блокировка спам-звонков». Работает сервис следующим образом: все входящие вызовы проверяются в режиме реального времени по спам-базе, которая формируется МТС.
Если среди звонящих вам появится спамер, система автоматически заблокирует его звонок, а пользователь получит уведомление об этом в SMS. Скачивать дополнительное приложение, загружать в смартфон спам-базу и давать сервису доступ к адресной книге — ничего из этого не нужно.
Как подключить услугу МТС «Блокировка спам-звонков»?
- В личном кабинете абонента на сайте МТС.
- Через приложение «Мой МТС» для смартфонов и планшетов.
- Набрав USSD-команду *230# (вызов).
Стоимость: первые 7 дней бесплатно, начиная с 8 дня — 1 рубль/сутки.