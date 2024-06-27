Пять советов, как накопить на машину

Приобретение собственного автомобиля — мечта для многих. О новой машине мечтают и пешеходы, и те, кто хочет сменить транспортное средство на более современное, комфортное и безопасное. Существует несколько шагов, позволяющих приблизить цель.

Определяемся с целью

Марка и модель — первое, с чем стоит определиться. От этого будет зависеть, какая сумма необходима. Можно посетить салоны лично или изучить сайты. Сегодня в России новые и уже полюбившиеся модели клиентам предлагает дилер Hyundai (Хендай), Toyota (Тойота), Opel (Опель), Ford (Форд), Nissan (Ниссан) и многих других марок. Большой популярностью пользуются китайские машины — их стоимость заметно ниже западных аналогов. О качестве «выходцев» из Азии можно спорить бесконечно, но ясно одно: с каждым годом оно растет, как и спектр предлагаемых производителями основных и дополнительных опций.

Новый или поддержанный

Во втором случае выбор будет заметно больше. Еще один плюс автомобиля с пробегом — более низкая цена. Для кого-то все эти преимущества не важны, и главное — чтобы новая машина была, действительно, новой. Автосалоны (например, https://skayavto.ru) сегодня предлагают широкий модельный ряд как новых, так и поддержанных авто, поэтому проблем с выбором не будет.

Способ покупки

Соотнеся сумму покупки и объем имеющихся «на руках» средств, можно понять, сколько не хватает. Одни решают копить, другие — брать автокредит. Существуют разные программы кредитования, в том числе выгодные, но, как правило, самые интересные предложения распространяются лишь на конкретные марки и модели машин. Произвести расчет часто можно прямо на сайте понравившегося автосалона, при помощи специального калькулятора от банков. Также при необходимости предварительный расчет клиентам производят дилеры. Сравнив несколько вариантов, можно выбрать наиболее выгодный.

Альтернативные варианты

Кроме программ автокредитования, для тех, у кого нет достаточной суммы для покупки машины, в российских салонах предлагается Трейд-ин, то есть, обмен старого авто на новое с доплатой.

Если принято решение копить, то, в зависимости от состава семьи и объема трат, эксперты рекомендуют откладывать порядка 10-30% от ежемесячного дохода. При этом, важно учитывать и инфляцию: чтобы снизить ее влияние, откладываемую сумму можно увеличивать от месяца к месяцу.

Мониторинг предложений от салонов

Если регулярно следить за предложениями дилеров, в какой-то момент цена Toyota или любой другой марки может вас приятно удивить. Автосалоны, как и магазины, периодически устраивают распродажи отдельных моделей. Чаще всего это бывает в разгар лета, когда многие в отпуске и спрос падает, а также перед новым годом.

ИП Алиев Огтай Ордухан Оглы, ИНН 503236801794, КПП 503201001

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