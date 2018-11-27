Современные краски и как их производят

— С чего начинается производство продукции на предприятии?
— Рецептуры продукта попадают в участок дозировки сырья. Они взвешивают компоненты в специальном весовом терминале. Когда дозировка проведена, специалист отправляет информацию технологам, которые проверяют правильность набора сырья, контролируют технологический процесс.
Контроль производится на всех этапах: от набора до производства.
Есть специальное оборудование для производства разных видов отделочных материалов. Для грунтовки более простое смесительное оборудование, для краски сложнее — диссольвер. В этих машинах ингредиенты смешиваются до нужной консистенции. Диссольвер за смену может произвести 10−12 замесов готовой продукции и дать до 12 тонн краски.
У нас есть также станки для производства клея, шпатлевки. Все оборудование регулярно проходит техобслуживание. Наладчик оборудования каждый день перед началом работы проводит осмотр станков. Мы используем итальянское, испанское и российское оборудование.
— Как краска и другие покрытия приобретают цвет?
— Все краски производятся белыми, цвет придается непосредственно по заказу клиента. Это происходит на участке колеровки. Колеровкой называют процесс добавления колер-краски или колер-пасты (пигмента) в базовую краску. Процедура несложная. Специалист находит нужный цвет, определяет количество колера, добавляет его и отправляет ведро с краской в колеровочный аппарат. Там происходит смешивание.
Краске можно придать любой цвет — у нас в базе тысячи разных оттенков.
— От производства остаются какие-то отходы? Как предприятие их утилизирует?
— У нас есть только твердые бытовые отходы. На их вывоз заключен договор со специализированной компанией. Жидких отходов у предприятия нет. Вода используется по замкнутому циклу. Все, что остается после замывки ёмкостей, фильтруется и применяется для производства готовой продукции.
Предприятие выполняет все требования российского законодательства «Об отходах производства и потребления». Успешно пройденные проверки Росподребназдора, Росприроднадзора и службы пожарной безопасности подтверждают добросовестность завода «Нова».
— После того, как продукт готов, он отправляется на склад?
— Сначала продукция фасуется: в термоусадочную пленку, гофрокоробки, поддоны и так далее. Затем она оказывается на складе.
Здесь внедрена специальная система, которая помогает сотрудникам своевременно отгружать партии товара покупателям, и вся наша продукция доставляется свежей.
— Каковы основные принципы завода «Нова» при производстве краски?
— Завод «Нова» ведет разработки экологически безопасных материалов, опираясь на опыт и тенденции мирового рынка. Наша продукция безопасна для людей и окружающей среды. Собственная лаборатория ведет непрерывный контроль качества выпускаемых красок, грунтов, эмалей, шпатлевок, деревозащитных составов и других. Водно-дисперсионные материалы не имеют в составе никакого растворителя кроме воды, поэтому они пожаробезопасные.
Мы видим свою миссию в том, чтобы заботиться об улучшении жизненного пространства человека через современные технологичные и экологически безопасные отделочные материалы.
Справка
Какие известные объекты в Барнауле окрашены красками «Нова»
Отделочные материалы завода «Нова» использованы в ТРЦ «Пионер», м-н «Леруа Мерлен», ТРЦ «Огни», ТЦ «Весна», ТРЦ «Арена», ТОЦ «Гуливер», квартале «Времена года», микрорайон «Димитровкие горки», ЖК на ул. Приречная, Перинатальном центре Алтайского края «ДАР», жилых домах в квартале 2009а, квартал «Лазурный», рынке «Янтарный», квартале «Взлетный», культурно-деловом центре «Пушкинский», гостинице «Сибирь», «Молодежном театре им. Золотухина», набережной г. Барнаул, квартале «Дружный» и многих других.