Современные краски и как их производят

Например, для «Фабрики детской игрушки» разработана декоративная эмаль для дерева «НОВА», которая отвечает всем требованиям заказчика, а главное — безопасна для детей.

У клиентов также бывают потребности в каких-то специфичных материалах. Они обращаются к нам, мы обсуждаем детали и приступаем к работе. Новые продукты создаются в нашей лаборатории — именно там разрабатываются рецептуры. Таким образом, мы давно и плодотворно работаем со многими промышленными предприятиями Алтайского края.

— Инициировать производство нового покрытия могут специалисты нашего предприятия или клиенты. Мы постоянно изучаем рынок, спрос, отслеживаем тенденции и наиболее интересные новинки. На основании анализа определяем нужно ли производить те или иные продукты.

Завод отделочных материалов «Нова» в Барнауле производит качественные, безопасные и экологичные водно-дисперсионные материалы уже более 17 лет. Предприятие выпускает более 100 наименований продукции и ассортимент постоянно расширяется. Краски и штукатурка завода «Нова» использованы на многих известных объектах в городе, продаются в другие регионы и страны. Мы попросили начальника производства этого предприятия рассказать, как создаются отделочные материалы высокого класса.

— С чего начинается производство продукции на предприятии?

— Рецептуры продукта попадают в участок дозировки сырья. Они взвешивают компоненты в специальном весовом терминале. Когда дозировка проведена, специалист отправляет информацию технологам, которые проверяют правильность набора сырья, контролируют технологический процесс.

Производственный цех завода НОВА. Источник: архив ООО «НОВА»

Контроль производится на всех этапах: от набора до производства.

Есть специальное оборудование для производства разных видов отделочных материалов. Для грунтовки более простое смесительное оборудование, для краски сложнее — диссольвер. В этих машинах ингредиенты смешиваются до нужной консистенции. Диссольвер за смену может произвести 10−12 замесов готовой продукции и дать до 12 тонн краски.

У нас есть также станки для производства клея, шпатлевки. Все оборудование регулярно проходит техобслуживание. Наладчик оборудования каждый день перед началом работы проводит осмотр станков. Мы используем итальянское, испанское и российское оборудование.

Производственный цех завода НОВА. Источник: архив ООО «НОВА»

— Как краска и другие покрытия приобретают цвет?

— Все краски производятся белыми, цвет придается непосредственно по заказу клиента. Это происходит на участке колеровки. Колеровкой называют процесс добавления колер-краски или колер-пасты (пигмента) в базовую краску. Процедура несложная. Специалист находит нужный цвет, определяет количество колера, добавляет его и отправляет ведро с краской в колеровочный аппарат. Там происходит смешивание.

Краске можно придать любой цвет — у нас в базе тысячи разных оттенков.

Декоративная студия с продукцией линейки AquaNova Decor , установленная в Аксиоме. Источник: архив ООО «НОВА»

— От производства остаются какие-то отходы? Как предприятие их утилизирует?

— У нас есть только твердые бытовые отходы. На их вывоз заключен договор со специализированной компанией. Жидких отходов у предприятия нет. Вода используется по замкнутому циклу. Все, что остается после замывки ёмкостей, фильтруется и применяется для производства готовой продукции.

Предприятие выполняет все требования российского законодательства «Об отходах производства и потребления». Успешно пройденные проверки Росподребназдора, Росприроднадзора и службы пожарной безопасности подтверждают добросовестность завода «Нова».

— После того, как продукт готов, он отправляется на склад?

— Сначала продукция фасуется: в термоусадочную пленку, гофрокоробки, поддоны и так далее. Затем она оказывается на складе.

Склад завода НОВА , набор продукции. Источник: архив ООО «НОВА»

Здесь внедрена специальная система, которая помогает сотрудникам своевременно отгружать партии товара покупателям, и вся наша продукция доставляется свежей.

— Каковы основные принципы завода «Нова» при производстве краски?

— Завод «Нова» ведет разработки экологически безопасных материалов, опираясь на опыт и тенденции мирового рынка. Наша продукция безопасна для людей и окружающей среды. Собственная лаборатория ведет непрерывный контроль качества выпускаемых красок, грунтов, эмалей, шпатлевок, деревозащитных составов и других. Водно-дисперсионные материалы не имеют в составе никакого растворителя кроме воды, поэтому они пожаробезопасные.

Объекты г. Барнаул , при отделке которых использовалась продукция завода «НОВА». Источник: архив ООО «НОВА»

Мы видим свою миссию в том, чтобы заботиться об улучшении жизненного пространства человека через современные технологичные и экологически безопасные отделочные материалы.

Справка

Какие известные объекты в Барнауле окрашены красками «Нова»

Отделочные материалы завода «Нова» использованы в ТРЦ «Пионер», м-н «Леруа Мерлен», ТРЦ «Огни», ТЦ «Весна», ТРЦ «Арена», ТОЦ «Гуливер», квартале «Времена года», микрорайон «Димитровкие горки», ЖК на ул. Приречная, Перинатальном центре Алтайского края «ДАР», жилых домах в квартале 2009а, квартал «Лазурный», рынке «Янтарный», квартале «Взлетный», культурно-деловом центре «Пушкинский», гостинице «Сибирь», «Молодежном театре им. Золотухина», набережной г. Барнаул, квартале «Дружный» и многих других.