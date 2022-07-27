Как выбрать и где купить современные розетки и выключатели

Розетки и выключатели … Многие не придают особого значения этим изделиям. Однако, современные розетки и выключатели обладают длинным списком преимуществ. Индивидуальность. Внешний дизайн и разнообразие цветов современных розеток и выключателей позволяет сделать уникальным даже самый простой интерьер. А рамки из натуральных материалов помогут обновить интерьер без больших вложений и сложных работ. Присмотритесь к серии рамок Atlas Design Nature — до 50% дешевле аналогов, а выбор очень широк: стекло, камень, металл.

Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Долговечность. Строгие стандарты ГОСТ, современное производство и проверенные технологии позволяют создавать крепкие и надежные розетки и выключатели. Например, серия Стокгольм от EKF на 30% дешевле аналогичных предложений, а производитель дает гарантию на семь лет, что примерно в три раза дольше многих других.

Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Надежность. Каждое изделие рассчитано минимум на 10 000 циклов включения и выключения, поэтому срок службы составляет около 10 лет. А специальные места крепления кабеля созданы так, чтобы обеспечить максимально плотное соединение проводников.

Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Вариативность. В современных коллекциях розетки и выключатели могут легко меняться по вашему желанию, без смены самих механизмов. Достаточно заменить рамки одного цвета на другой или с пластика на натуральные материалы, и весь интерьер может полностью преобразиться. При этом вам не понадобится больших вложений, не придется вызывать электрика, ведь сама розетка не нуждается в замене.

Создавая свой уникальный интерьер, вы уложитесь в бюджет, и вам не придется ждать — все товары — в наличии.

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