27 июля
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Потребитель

Как выбрать и где купить современные розетки и выключатели

Розетки и выключатели … Многие не придают особого значения этим изделиям. Однако, современные розетки и выключатели обладают длинным списком преимуществ. Индивидуальность. Внешний дизайн и разнообразие цветов современных розеток и выключателей позволяет сделать уникальным даже самый простой интерьер. А рамки из натуральных материалов помогут обновить интерьер без больших вложений и сложных работ. Присмотритесь к серии рамок Atlas Design Nature — до 50% дешевле аналогов, а выбор очень широк: стекло, камень, металл.

Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Долговечность. Строгие стандарты ГОСТ, современное производство и проверенные технологии позволяют создавать крепкие и надежные розетки и выключатели. Например, серия Стокгольм от EKF на 30% дешевле аналогичных предложений, а производитель дает гарантию на семь лет, что примерно в три раза дольше многих других.

Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Надежность. Каждое изделие рассчитано минимум на 10 000 циклов включения и выключения, поэтому срок службы составляет около 10 лет. А специальные места крепления кабеля созданы так, чтобы обеспечить максимально плотное соединение проводников.

Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Вариативность. В современных коллекциях розетки и выключатели могут легко меняться по вашему желанию, без смены самих механизмов. Достаточно заменить рамки одного цвета на другой или с пластика на натуральные материалы, и весь интерьер может полностью преобразиться. При этом вам не понадобится больших вложений, не придется вызывать электрика, ведь сама розетка не нуждается в замене.

Создавая свой уникальный интерьер, вы уложитесь в бюджет, и вам не придется ждать — все товары — в наличии.

Приходите в электромаркеты «Планета Электрика», и мы поможем подобрать все необходимое на любой бюджет.

Все товары представлены в электромаркетах «Планета Электрика» и на сайте elektro.ru. Доставим в любой город России до пункта выдачи OZON или курьером до дома.

Барнаул:

  • ТРЦ Арена, Павловский тракт, 188
  • Попова, 204
  • Проспект Калинина, 30/1
  • Правобережный тракт, 23Б

Бийск:

  • Советская улица, 183

Планета Электрика в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм».

ЗАО «Электрокомплектсервис». ОГРН 1025404349431. Юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 23, офис 5.


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