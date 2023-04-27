Современный богатырь стал лицом популярного алтайского кваса

Квас «Андреич» давно полюбился покупателям. Его с 2008 года выпускает компания «Бочкари». Напиток получил свое название в честь Николая Андреевича Козленкова, основателя Бочаревского пивоваренного завода.
Теперь у кваса новый визуальный образ — крепкий, здоровый мужчина, воплотивший в себе настоящий богатырский дух.
Какой бывает квас
Как и прежде, квас «Андреич» выпускается в двух вариантах — классический и окрошечный. «Бочкари» свой квас выпускают только по технологии живого брожения, без добавления консервантов, красителей и ароматизаторов.
«Андреич Классический» имеет насыщенный плотный вкус настоящего ржаного кваса.
«Андреич для окрошки» — тоже хорош. Он прекрасно подходит для приготовления любимого летнего блюда. Для его производства на заводе используется светлое квасное сусло, благодаря чему получается отменный окрошечный квас с легкой кислинкой.
Пробуйте и наслаждайтесь вкусом!