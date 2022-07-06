6 июля
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Потребитель

Специальное предложение для новых корпоративных клиентов — скидка 6% на все виды топлива

ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Организатор Акции: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт».

Сроки проведения Акции: с 01.06 по 31.08.2022 г.*

Место проведения Акции: АЗС «ЛУКОЙЛ», «Салекс"** (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») в Алтайском крае и в Республике Алтай.

Механика проведения Акции: для новых клиентов — юридических лиц предоставляется скидка 6%*** от розничной стоимости на все виды топлива: АИ-92, 95, 98-К5, АИ-95-ЭКТО, АИ-98-ЭКТО, Дизельное топливо ДТ-К5, Дизельное топливо ЭКТО, СУГ. Расчёты за ГСМ производятся по розничным ценам текущего дня отгрузки***, указанным на стелах АЗС в т. ч. НДС 20% с учётом согласованной скидки.

Для заключения договоров поставки ГСМ и обсуждения дополнительных условий необходимо:

Сроки акции могут быть изменены Организатором без предварительного уведомления потребителей.

Адресная программа АЗС, участвующих в акции указанa на сайте kds-ganp.ru

Размер скидки и условия её предоставления могут быть изменены Организатором без предварительного уведомления потребителей.

Розничные цены на ГСМ указаны на сайте kds-ganp.ru


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