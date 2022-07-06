Организатор Акции: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт».
Сроки проведения Акции: с 01.06
Место проведения Акции: АЗС «ЛУКОЙЛ», «Салекс"** (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») в Алтайском крае и в Республике Алтай.
Механика проведения Акции: для новых клиентов — юридических лиц предоставляется скидка 6%*** от розничной стоимости на все виды топлива: АИ-92, 95, 98-К5, АИ-95-ЭКТО, АИ-98-ЭКТО, Дизельное топливо ДТ-К5, Дизельное топливо ЭКТО, СУГ. Расчёты за ГСМ производятся по розничным ценам текущего дня отгрузки***, указанным на стелах АЗС в т. ч. НДС 20% с учётом согласованной скидки.
Для заключения договоров поставки ГСМ и обсуждения дополнительных условий необходимо:
- обратиться по телефонам: +7 (38 822) 28−103, 28−101 доб. 6944, +7 963 510 60 60 (Республика Алтай), +7 903 919 98 34 (Алтайский край);
- отправить письмо на e-mail: b.vershinina@ganp.su — Алтайский край; a.ivanova@ganp.su — Республика Алтай;
- оставить заявку на текущем сайте.
Сроки акции могут быть изменены Организатором без предварительного уведомления потребителей.
Адресная программа АЗС, участвующих в акции указанa на сайте kds-ganp.ru
Размер скидки и условия её предоставления могут быть изменены Организатором без предварительного уведомления потребителей.
Розничные цены на ГСМ указаны на сайте kds-ganp.ru