Сразу три жительницы Алтайского края вышли в полуфинал конкурса историй от билайн

Жительницы Алтайского края Антонина Кожевникова, Евгения Печерица и Антонина Саплина вышли в полуфинал конкурса «Твоя история с билайн», посвященный 30-летию оператора. В рамках конкурса абоненты делились историями о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей.

Участницы из Алтайского края, вышедшие в полуфинал, рассказали истории о том, как с помощью мобильной связи смогли открыть автомобиль, случайно закрывшийся в лесу во время поиска грибов; нашли вторую половинку и любимого питомца. Сейчас за одну из этих историй можно отдать голос зрительских симпатий.

Во время конкурса жители Восточного региона, в который входит Сибирь и Дальний Восток, поделились сотнями историй, связанных с билайн: два десятка сюжетов касались рыбалки, сбора грибов и природы, 13 человек рассказали, как сотрудники компании помогли им в трудной ситуации, 24 участника поделились радостью от получения призов и подарков от билайн, еще 48 историй касались семьи и любви. Но не только любовь вдохновляла клиентов билайн на написание своих историй — пять раз главными героями сюжетов о мобильной связи становились спасенные кот и собаки.

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев мобильный интернет.

Сейчас у жителей Алтайского края есть возможность поддержать авторов-земляков, проголосовав за вручение приза зрительских симпатий на сайте проекта.

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий оператор подведет до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. Восточный регион будет представлять Денис Лейком из Омска, рассказавший историю о необычной помолвке.

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа получит один миллион рублей.

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