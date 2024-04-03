Стало известно, когда лучше всего покупать дачу

Россиянам рассказали, какой сезон считается лучшим для покупки дачного участка, сообщает Lenta.ru .

Эксперты заявляют: лучше всего покупать дачу в конце весны.

В этот сезон получится более полноценно осмотреть территорию и дом, а также уточнить нюансы конкретного участка.

При покупке дачи весной советуют учитывать несколько факторов. Нужно осмотреть все детали дома, а также водоснабжения и электричества. Убедиться, что все работает и не требует срочного ремонта.

Затем нужно узнать о наличии подземных вод или низин на участке, проверить состояние посадок.

Также необходимо изучить правовые документы на дачу и доступность инфраструктуры.

Ранее ввели новое правило для всех россиян, у кого есть дача и огород.

Самое важное - в нашем Telegram-канале