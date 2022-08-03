Стало известно новое название обновленной Coca-Cola в России

Напиток Coca-Cola в России будет иметь новое название.

В рамках ребрендинга Cola стала «Добрый Cola», сообщает Telegram-канал Mash.

Изменения затронули известные газированные напитки Fanta, Schweppes и Sprite.

Помимо обновленной Coca-Cola в линейке будут представлены следующие товары: «Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes.

Между тем Sprite временно перестанет выпускаться. Канал добавляет — появятся новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy, указывает Lenta.ru.

Напитки будут производиться в России; цена, скорее всего, не станет выше. Первые продукты планируют запустить уже осенью.

Ранее сообщалось, что Барнаульский пивзавод будет производить «Кока-Колу» по столетнему рецепту из Атланты.