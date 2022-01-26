Стартовала регистрация на интенсив «Азбука предпринимателя» в Бийске

Центр «Мой бизнес» приглашает потенциальных и начинающих предпринимателей Бийского управленческого округа принять участие в образовательной программе «Азбука предпринимателя» , которая пройдет с 7 по 11 февраля 2022 г. в городе Бийске .

Тренинг-интенсив «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана.

Особенность программы тренинга «Азбука предпринимателя» — это получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

По итогам тренинга Вы получите навыки и знания: по оценке своей бизнес-идеи

по разработке бизнес-плана

по определению формы бизнеса

о процедуре регистрации бизнеса

об источниках финансирования

о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

как начать бизнес

Для участия в образовательной программе необходимо зарегистрироваться до 3 февраля 2022 г.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22, доб. 117 (Контактное лицо — Алена Никулина).

Место проведения тренинга: г. Бийск, ул. Социалистическая, 98, Бийский бизнес-инкубатор.

Количество мест ограничено!

Участие в программе бесплатное!

Возрастное ограничение: 18+