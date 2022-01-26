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Стартовала регистрация на интенсив «Азбука предпринимателя» в Бийске
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Стартовала регистрация на интенсив «Азбука предпринимателя» в Бийске

Центр «Мой бизнес» приглашает потенциальных и начинающих предпринимателей Бийского управленческого округа принять участие в образовательной программе «Азбука предпринимателя», которая пройдет с 7 по 11 февраля 2022 г. в городе Бийске.

Тренинг-интенсив «Азбука предпринимателя». Январь 2022 года.
Тренинг-интенсив «Азбука предпринимателя». Январь 2022 года.
Центр «Мой бизнес».

Тренинг-интенсив «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана.

Особенность программы тренинга «Азбука предпринимателя» — это получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

По итогам тренинга Вы получите навыки и знания:

  • по оценке своей бизнес-идеи
  • по разработке бизнес-плана
  • по определению формы бизнеса
  • о процедуре регистрации бизнеса
  • об источниках финансирования
  • о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
  • как начать бизнес

Для участия в образовательной программе необходимо зарегистрироваться до 3 февраля 2022 г.


За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22, доб. 117 (Контактное лицо — Алена Никулина).

Место проведения тренинга: г. Бийск, ул. Социалистическая, 98, Бийский бизнес-инкубатор.

Количество мест ограничено!

Участие в программе бесплатное!

Возрастное ограничение: 18+

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