Стартовала регистрация на интенсив «Азбука предпринимателя» в Бийске

Тренинг-интенсив «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана.
Особенность программы тренинга «Азбука предпринимателя» — это получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.
По итогам тренинга Вы получите навыки и знания:
- по оценке своей бизнес-идеи
- по разработке бизнес-плана
- по определению формы бизнеса
- о процедуре регистрации бизнеса
- об источниках финансирования
- о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
- как начать бизнес
Для участия в образовательной программе необходимо зарегистрироваться до 3 февраля 2022 г.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22, доб. 117 (Контактное лицо — Алена Никулина).
Место проведения тренинга: г. Бийск, ул. Социалистическая, 98, Бийский бизнес-инкубатор.
Количество мест ограничено!
Участие в программе бесплатное!
Возрастное ограничение: 18+