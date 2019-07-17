Стоит ли сейчас брать квартиру в ипотеку или подождать

Теперь клиенты банка могут приобрести жилье в рамках госпрограммы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» по ставке 5,25%* годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования по ссудам на покупку квартир в новостройке и готовом доме от застройщика.
Кредит на покупку готового или строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечного кредита другого банка сейчас в СИБСОЦБАНКЕ можно получить по ставке от 9,5% годовых. Сумма кредита — от 500 тысяч рублей (максимальная сумма кредита устанавливается с учетом платежеспособности Заемщика и не может превышать 85% от стоимости приобретаемого жилья), срок кредитования — от 3 до 30 лет.
Подробная информация об условиях кредитования, требованиям к заемщикам и необходимым документам можно получить в офисах «СИБСОЦБАНК» ООО, по телефону:
* Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Кредиты по программе стали выдаваться в 2018 год. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Сумма кредита — от 500 тысяч рублей (максимальная сумма кредита устанавливается с учетом платежеспособности Заемщика и не может превышать 80% от стоимости приобретаемого жилья)
* Условия по программе «Перекредитование»: Процентная ставка: 9,5% — при первоначальном взносе более 50%, 9,7% — при первоначальном взносе от 20% до 50%, 10,75% — при первоначальном взносе от 15% до 20% Заемщик: Возраст: от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита). Стаж работы: Работники по найму — не менее 6 месяцев на последнем месте работы, Индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев Созаемщики: по одному кредиту заемщиками (созаемщиками) могут быть до 4-х человек, включая супругов, в том числе гражданских, и близких родственников. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Сумма ипотечного кредита: от 500000 рублей, до 85% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости. Требования к предшествующему кредиту (займу) 1. Произведены ежемесячные платежи не менее, чем за 6 процентных периодов, 2. Отсутствуют следующие виды просроченной задолженности: текущая просроченная задолженность или просроченные платежи сроком более 30 дней. 3. Не проводилась реструктуризация. Требования к строящемуся объекту: 1. Оформление по 214-ФЗ. 2. Любая стадия строительства. 3. Аккредитация в АИЖК: приобретаемая недвижимость должна находиться в объекте, включенном в один из перечней аккредитованных объектов строительства. В залог оформляется квартира/нежилое помещение (апартаменты), на приобретение которой был предоставлен предшествующий кредит (оформляется закладная). На этапе строительства — залог прав требования участника долевого строительства. Состав заемщиков: может меняться по сравнению с составом заемщиков по предшествующему кредиту. Состав залогодателей: может меняться по сравнению с составом залогодателей по предшествующему кредиту, если изменился состав собственников. Один из заемщиков-залогодателей по предшествующему кредиту должен являться заемщиком-залогодателем по ипотечному кредиту (займу). Страхование: Обязательным является имущественное страхование (страхование рисков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением приобретаемого недвижимого имущества) По желанию заемщика может быть произведено личное страхование и страхование от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость.
При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 0,7%. При отсутствии страхования от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость процентная ставка по ипотечному кредиту не меняется.