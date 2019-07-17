Стоит ли сейчас брать квартиру в ипотеку или подождать

Ипотека — оптимальное решение для тех, кто давно мечтает улучшить свои жилищные условия или снимает квартиру. Часто ежемесячный платёж за ипотеку лишь незначительно превышает ту сумму, которую приходится отдавать за аренду. Поэтому, если решение принято и доходы семьи позволяют, то сейчас подходящее время брать ипотечный кредит — в июле «СИБСОЦБАНК» ООО снизил процентные ставки по ипотеке. Снижение составляет до 0,75 процентного пункта.

Теперь клиенты банка могут приобрести жилье в рамках госпрограммы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» по ставке 5,25%* годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования по ссудам на покупку квартир в новостройке и готовом доме от застройщика.

Кредит на покупку готового или строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечного кредита другого банка сейчас в СИБСОЦБАНКЕ можно получить по ставке от 9,5% годовых. Сумма кредита — от 500 тысяч рублей (максимальная сумма кредита устанавливается с учетом платежеспособности Заемщика и не может превышать 85% от стоимости приобретаемого жилья), срок кредитования — от 3 до 30 лет.

Подробная информация об условиях кредитования, требованиям к заемщикам и необходимым документам можно получить в офисах «СИБСОЦБАНК» ООО, по телефону: 8 (3852) 37-02-46 или на сайте: sibsoc.ru

* Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Кредиты по программе стали выдаваться в 2018 год. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Сумма кредита — от 500 тысяч рублей (максимальная сумма кредита устанавливается с учетом платежеспособности Заемщика и не может превышать 80% от стоимости приобретаемого жилья)

* Условия по программе «Перекредитование»: Процентная ставка: 9,5% — при первоначальном взносе более 50%, 9,7% — при первоначальном взносе от 20% до 50%, 10,75% — при первоначальном взносе от 15% до 20% Заемщик: Возраст: от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита). Стаж работы: Работники по найму — не менее 6 месяцев на последнем месте работы, Индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев Созаемщики: по одному кредиту заемщиками (созаемщиками) могут быть до 4-х человек, включая супругов, в том числе гражданских, и близких родственников. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Сумма ипотечного кредита: от 500000 рублей, до 85% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости. Требования к предшествующему кредиту (займу) 1. Произведены ежемесячные платежи не менее, чем за 6 процентных периодов, 2. Отсутствуют следующие виды просроченной задолженности: текущая просроченная задолженность или просроченные платежи сроком более 30 дней. 3. Не проводилась реструктуризация. Требования к строящемуся объекту: 1. Оформление по 214-ФЗ. 2. Любая стадия строительства. 3. Аккредитация в АИЖК: приобретаемая недвижимость должна находиться в объекте, включенном в один из перечней аккредитованных объектов строительства. В залог оформляется квартира/нежилое помещение (апартаменты), на приобретение которой был предоставлен предшествующий кредит (оформляется закладная). На этапе строительства — залог прав требования участника долевого строительства. Состав заемщиков: может меняться по сравнению с составом заемщиков по предшествующему кредиту. Состав залогодателей: может меняться по сравнению с составом залогодателей по предшествующему кредиту, если изменился состав собственников. Один из заемщиков-залогодателей по предшествующему кредиту должен являться заемщиком-залогодателем по ипотечному кредиту (займу). Страхование: Обязательным является имущественное страхование (страхование рисков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением приобретаемого недвижимого имущества) По желанию заемщика может быть произведено личное страхование и страхование от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость.

При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 0,7%. При отсутствии страхования от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость процентная ставка по ипотечному кредиту не меняется.