Страховка на авто, не выходя из дома: что нужно знать клиенту

Обязательное страхование автогражданской ответственности водители должны оформлять ежегодно. Часть клиентов предпочитают обращаться в страховые компании лично, но все чаще людей интересует вопрос: где сделать страховку онлайн? Рассмотрим, где сделать это с максимальной выгодой для автовладельца.

Страхование авто выгодно

Даже самый опытный водитель не застрахован от ДТП, часто аварии возникают не только по вине одного из управляющих ТС, но из-за сторонних обстоятельств (отказ деталей и механизмов, внезапное появление на проезжей части людей или животных и прочее). Страхование — простой и надежный способ обезопасить себя от финансовых последствий возможного ДТП.

Оформить страховку, не выходя из дома, можно на https://www.ozon.ru/insurance. Популярный маркетплейс помогает определиться с выбором страховой компании и предлагает:

выбор более чем из десяти надежных и проверенных компаний ( ВСК , Ингосстрах , Тинькофф Страхование , Согаз , Альфастрахование и другие);

ВСК Ингосстрах Тинькофф Страхование Согаз Альфастрахование и другие); выгодная стоимость полиса;

возможность оформления страховки на авто любого года выпуска;

простая процедура ( заполнение данных по госномеру);

заполнение данных по госномеру); готовый полис приходит на электронную почту владельца и хранится в личном кабинете клиента на ОЗОН.

Важно: после получения документа на электронную почту, его нужно распечатать. В таком виде страховку можно предъявлять сотрудникам дорожной полиции. Документ полностью легитимен и обладает такой же юридической силой, как и полученный непосредственно в офисе страховой компании.

Оформление страховки на авто в три шага

Чтобы вы и ваше транспортное средство было надежно защищено, достаточно всего трех простых шагов на страхование Ozon:

Заполняются данные на авто , собственника и водителей. Автоматическое введение возможно по государственному номерному знаку. Система производит расчет и выдает предложения от разных компаний , чтобы клиент мог выбрать наиболее выгодное/подходящее. Клиент оплачивает услугу онлайн , через несколько минут страховка приходит на почту.

Документы, необходимые для оформления: ВУ лиц, допущенных к управлению ТС, паспорт владельца авто, паспорт страхователя (если это лицо не является владельцем машины), основной документ автомобиля (СТС или ПТС).

Если вы приобретали страховку на авто с помощью маркетплейса ранее, ее можно продлить, просто проверив актуальность данных и повторив шаги 2 и 3, перечисленные выше. Озон не взимает никаких дополнительных комиссий за посреднические услуги, поэтому стоимость полиса не превышает установленной компанией.