Страховка на авто, не выходя из дома: что нужно знать клиенту

Страхование авто выгодно
Даже самый опытный водитель не застрахован от ДТП, часто аварии возникают не только по вине одного из управляющих ТС, но из-за сторонних обстоятельств (отказ деталей и механизмов, внезапное появление на проезжей части людей или животных и прочее). Страхование — простой и надежный способ обезопасить себя от финансовых последствий возможного ДТП.
Оформить страховку, не выходя из дома, можно на https://www.ozon.ru/insurance. Популярный маркетплейс помогает определиться с выбором страховой компании и предлагает:
- выбор более чем из десяти надежных и проверенных компаний (ВСК, Ингосстрах, Тинькофф Страхование, Согаз, Альфастрахование и другие);
- выгодная стоимость полиса;
- возможность оформления страховки на авто любого года выпуска;
- простая процедура (заполнение данных по госномеру);
- готовый полис приходит на электронную почту владельца и хранится в личном кабинете клиента на ОЗОН.
Важно: после получения документа на электронную почту, его нужно распечатать. В таком виде страховку можно предъявлять сотрудникам дорожной полиции. Документ полностью легитимен и обладает такой же юридической силой, как и полученный непосредственно в офисе страховой компании.
Оформление страховки на авто в три шага
Чтобы вы и ваше транспортное средство было надежно защищено, достаточно всего трех простых шагов на страхование Ozon:
- Заполняются данные на авто, собственника и водителей. Автоматическое введение возможно по государственному номерному знаку.
- Система производит расчет и выдает предложения от разных компаний, чтобы клиент мог выбрать наиболее выгодное/подходящее.
- Клиент оплачивает услугу онлайн, через несколько минут страховка приходит на почту.
Документы, необходимые для оформления: ВУ лиц, допущенных к управлению ТС, паспорт владельца авто, паспорт страхователя (если это лицо не является владельцем машины), основной документ автомобиля (СТС или ПТС).
Если вы приобретали страховку на авто с помощью маркетплейса ранее, ее можно продлить, просто проверив актуальность данных и повторив шаги 2 и 3, перечисленные выше. Озон не взимает никаких дополнительных комиссий за посреднические услуги, поэтому стоимость полиса не превышает установленной компанией.
Полезно знать: если вы живете в небольшом населенном пункте, где представлено всего несколько офисов страховых компаний (а иногда их всего 1−2), то цена полиса может быть сильно завышенной. Просто узнайте стоимость электронной страховки, и вы поймете, что она более выгодная!