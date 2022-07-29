29 июля
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Потребитель

Страховка на авто, не выходя из дома: что нужно знать клиенту

Обязательное страхование автогражданской ответственности водители должны оформлять ежегодно. Часть клиентов предпочитают обращаться в страховые компании лично, но все чаще людей интересует вопрос: где сделать страховку онлайн? Рассмотрим, где сделать это с максимальной выгодой для автовладельца.

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
СС0

Страхование авто выгодно

Даже самый опытный водитель не застрахован от ДТП, часто аварии возникают не только по вине одного из управляющих ТС, но из-за сторонних обстоятельств (отказ деталей и механизмов, внезапное появление на проезжей части людей или животных и прочее). Страхование — простой и надежный способ обезопасить себя от финансовых последствий возможного ДТП.

Оформить страховку, не выходя из дома, можно на https://www.ozon.ru/insurance. Популярный маркетплейс помогает определиться с выбором страховой компании и предлагает:

  • выбор более чем из десяти надежных и проверенных компаний (ВСК, Ингосстрах, Тинькофф Страхование, Согаз, Альфастрахование и другие);
  • выгодная стоимость полиса;
  • возможность оформления страховки на авто любого года выпуска;
  • простая процедура (заполнение данных по госномеру);
  • готовый полис приходит на электронную почту владельца и хранится в личном кабинете клиента на ОЗОН.

Важно: после получения документа на электронную почту, его нужно распечатать. В таком виде страховку можно предъявлять сотрудникам дорожной полиции. Документ полностью легитимен и обладает такой же юридической силой, как и полученный непосредственно в офисе страховой компании.

Оформление страховки на авто в три шага

Чтобы вы и ваше транспортное средство было надежно защищено, достаточно всего трех простых шагов на страхование Ozon:

  1. Заполняются данные на авто, собственника и водителей. Автоматическое введение возможно по государственному номерному знаку.
  2. Система производит расчет и выдает предложения от разных компаний, чтобы клиент мог выбрать наиболее выгодное/подходящее.
  3. Клиент оплачивает услугу онлайн, через несколько минут страховка приходит на почту.

Документы, необходимые для оформления: ВУ лиц, допущенных к управлению ТС, паспорт владельца авто, паспорт страхователя (если это лицо не является владельцем машины), основной документ автомобиля (СТС или ПТС).

Если вы приобретали страховку на авто с помощью маркетплейса ранее, ее можно продлить, просто проверив актуальность данных и повторив шаги 2 и 3, перечисленные выше. Озон не взимает никаких дополнительных комиссий за посреднические услуги, поэтому стоимость полиса не превышает установленной компанией.

Полезно знать: если вы живете в небольшом населенном пункте, где представлено всего несколько офисов страховых компаний (а иногда их всего 1−2), то цена полиса может быть сильно завышенной. Просто узнайте стоимость электронной страховки, и вы поймете, что она более выгодная!

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