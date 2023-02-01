1 февраля
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Такого ещё не было! В Барнауле состоится ужин с «Ревизором»

В поисках новых форм, театр не раз предпринимал попытки расширения своей территории, выходя на различные городские площадки, но такая творческая коллаборация театра и ресторана — первая в истории.

Афиша экспромт-ужина по мотивам спектакля «Ревизор».
Афиша экспромт-ужина по мотивам спектакля «Ревизор».
Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы имени В. М. Шукшина.

16 февраля в 19:00 в ресторане-поэме «Живые души» состоится экспромт-ужин по мотивам спектакля «Ревизор»!

Это новая форма взаимодействия актёров и зрителей — полная импровизаций, без границ зрительного зала. Представьте, вы приходите на ужин в ресторан и вдруг оказываетесь внутри произведения Николая Гоголя! События разворачиваются не на сцене, а на расстоянии вытянутой руки.

Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам преприятнейшее известие. В ресторан-поэму «Живые души» едет «Ревизор»!
Такой вечер нельзя пропустить!

Действующие лица и исполнители:

  • Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий — засл. арт. РФ Антон Кирков
  • Иван Александрович Хлестаков — Данила Никоноров
  • Анна Андреевна, жена городничего — Лена Кегелева
  • Марья Антоновна, дочь городничего — Екатерина Порсева

И другие артисты Алтайского краевого театра драмы имени В.М.Шукшина.

Афиша экспромт-ужина по мотивам спектакля «Ревизор».
Афиша экспромт-ужина по мотивам спектакля «Ревизор».
Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы имени В. М. Шукшина.

Билет включает:

  • Перфоманс, погружающий гостей в сюжет произведения.
  • Игристые вина.
  • Аутентичные закуски от шеф-повара ресторана-поэмы.

Стоимость билета 1000 рублей. По вопросам приобретения звоните: 600−046

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