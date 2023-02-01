Такого ещё не было! В Барнауле состоится ужин с «Ревизором»

16 февраля в 19:00 в ресторане-поэме «Живые души» состоится экспромт-ужин по мотивам спектакля «Ревизор»!
Это новая форма взаимодействия актёров и зрителей — полная импровизаций, без границ зрительного зала. Представьте, вы приходите на ужин в ресторан и вдруг оказываетесь внутри произведения Николая Гоголя! События разворачиваются не на сцене, а на расстоянии вытянутой руки.
Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам преприятнейшее известие. В ресторан-поэму «Живые души» едет «Ревизор»!
Такой вечер нельзя пропустить!
Действующие лица и исполнители:
- Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий — засл. арт. РФ Антон Кирков
- Иван Александрович Хлестаков — Данила Никоноров
- Анна Андреевна, жена городничего — Лена Кегелева
- Марья Антоновна, дочь городничего — Екатерина Порсева
И другие артисты Алтайского краевого театра драмы имени В.М.Шукшина.
Билет включает:
- Перфоманс, погружающий гостей в сюжет произведения.
- Игристые вина.
- Аутентичные закуски от шеф-повара ресторана-поэмы.
Стоимость билета 1000 рублей. По вопросам приобретения звоните: 600−046
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