Такого ещё не было! В Барнауле состоится ужин с «Ревизором»

В поисках новых форм, театр не раз предпринимал попытки расширения своей территории, выходя на различные городские площадки, но такая творческая коллаборация театра и ресторана — первая в истории.

16 февраля в 19:00 в ресторане-поэме «Живые души» состоится экспромт-ужин по мотивам спектакля «Ревизор»!

Это новая форма взаимодействия актёров и зрителей — полная импровизаций, без границ зрительного зала. Представьте, вы приходите на ужин в ресторан и вдруг оказываетесь внутри произведения Николая Гоголя! События разворачиваются не на сцене, а на расстоянии вытянутой руки.

Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам преприятнейшее известие. В ресторан-поэму «Живые души» едет «Ревизор»!

Такой вечер нельзя пропустить!

Действующие лица и исполнители:

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский , городничий — засл. арт. РФ Антон Кирков

городничий — засл. арт. РФ Антон Кирков Иван Александрович Хлестаков — Данила Никоноров

Анна Андреевна , жена городничего — Лена Кегелева

жена городничего — Лена Кегелева Марья Антоновна , дочь городничего — Екатерина Порсева

И другие артисты Алтайского краевого театра драмы имени В.М.Шукшина.

Афиша экспромт-ужина по мотивам спектакля «Ревизор». Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы имени В. М. Шукшина.

Билет включает:

Перфоманс , погружающий гостей в сюжет произведения.

погружающий гостей в сюжет произведения. Игристые вина.

Аутентичные закуски от шеф-повара ресторана-поэмы.

Стоимость билета 1000 рублей. По вопросам приобретения звоните: 600−046