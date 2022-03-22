22 марта
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Потребитель

Telegram «рулит». Впервые в России известный сервис обошел популярный мессенджер WhatsApp

Сервис Telegram впервые в России обошел по популярности мессенджер WhatsApp. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data. Свежие данные были получены в марте этого года. Рост интереса населения к сервису начался с 24 февраля 2022-го.

Сервис Telegram впервые в России обошел по популярности мессенджер WhatsApp.
Сервис Telegram впервые в России обошел по популярности мессенджер WhatsApp.
Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня — там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

В Алтайском крае Telegram впервые вышел на первое место и за первые две недели марта его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 45% до 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp в регионе сократилась с 55% до 41%, он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber составляет менее 1%.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь в России расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp — 26 Мб, Viber — 8 Мб.

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