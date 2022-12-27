«Территория здоровья» открыла реабилитационный центр в Индустриальном районе Барнаула

Центр «Территория здоровья» открылся на ул. Балтийской, 92. Это амбулаторное отделение медицинской реабилитации, где будут получать помощь в основном жители Индустриального района Барнаула.

Генеральный директор клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья» Светлана Харченко говорит, что Индустриальный район — наиболее густонаселенный. При этом многим пациентам непросто отсюда добираться до Змеиногорского тракта, где расположены основные площади центра. Время в дороге составляет иногда до двух часов.

— Мы проанализировали расположение центров реабилитации и поняли, что именно в этом районе нет аналогичных учреждений, — говорит Светлана Харченко. — Так что, можно сказать, мы сами пришли к пациенту.

Светлана Харченко , директор клинического лечебно- реабилитационного центра «Территория здоровья». Фото: Дмитрий Лямзин.

В центре примут людей и из других районов города, если им будет удобно сюда ездить. Но основной пул составят пациенты, направленные из близлежащих поликлиник.

После лечения в стационарах и поликлиниках края врачи при наличии показаний могут отправить пациента на реабилитацию.

«Территория здоровья» с самого начала работает в системе обязательного медицинского страхования, поэтому помощь здесь бесплатна, для этого нужно лишь направление лечащего врача.

Профиль центра — заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, а также соматические заболевания, требующие реабилитации, например, последствия от перенесенной коронавирусной инфекции, в онкологии.

Отделение амбулаторной медицинской реабилитации на ул. Балтийской — это 500 кв. м площади, где каждый метр — со своим функционалом: здесь располагается большой тренажерный зал, кабинеты психологической разгрузки, массажа, физио- и иглорефлексотерапии, процедурный кабинет.

С каждым пациентом в отделении, как и в основном центре, работаем мультидисциплинарная команда: специалист по физической реабилитационной медицине, невролог, травматолог-ортопед, физиотерапевт, инструктор ЛФК, клинический психолог, при необходимости логопед.

— Наша задача, чтобы и пациент стал частью нашей команды, — говорит Светлана Харченко. — Например, пациент говорит: «Я хочу пройти 100 метров пешком легко, а сейчас вовсе не могу». Над этой конкретной целью мы все вместе и работаем.

Реабилитационные программы «Территории здоровья» довольно интенсивные. Пациент центра, 37-летний Игорь Перышкин из Ленинского района говорит, что спина у него заболела еще лет пять назад от тяжелых нагрузок. «Но времени не было начать лечиться и окончательно выздороветь, — говорит он. — Ноги едва ли не совсем перестали слушаться, наклоняться было невозможно. Сейчас уже неделя прошла, как я здесь, и могу самостоятельно обуваться. Могу в транспорте сидя ехать полчаса, раньше и пяти минут не мог».

Отделение может принимать 60 человек в день, работая в три смены. Большую часть пациентов составляют люди, которые прошли высокотехнологичное лечение, в том числе оперативное, на опорно-двигательном аппарате.

По словам главврача Федерального центра травматологии и ортопедии в Барнауле Владимира Пелеганчука, в Барнауле в 2022 году пролечили больше 9000 пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Половина из них прошли реабилитацию.

— С открытием такого центра мы замыкаем весь круг медицинских услуг, в которых нуждаются наши пациенты: подготовка к высокотехнологичной операции, стационарная реабилитация и амбулаторный этап реабилитации, который очень важен для окончательного выздоровления и быстрого возврата пациентов к обычной жизни и работе, — сказал Пелеганчук.

Владимир Пелеганчук , главврач Федерального центра травматологии и ортопедии в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин.