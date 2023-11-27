Тишина и роскошь

Практически год в красивейшем месте Белокурихи работает пятизвездочный отель «На камушках 5*». О предварительных итогах, постояльцах и их предпочтениях рассказали в акционерном обществе «Санаторий «Россия», которому принадлежит отель.

Первый пятизвездочный отель Белокурихи — об успешном запуске и гостях, которые возвращаются вновь и вновь

Притягательная природа

Пятизвездочный отель, составляющий единый комплекс с отелем 3*, открыли в феврале 2023 года. За весьма короткое время он успел полюбиться гостям.

Запуск прошел успешно, — сказала управляющая отелем Татьяна Романович. — Отель однозначно нашел своих постояльцев. Некоторые за этот год успели несколько раз вернуться к нам. Например, недавно мы в десятый раз заселили постоянного гостя.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Также отель «На камушках» полюбили и корпоративные клиенты. Компании часто бронируют не только номера, но и просторный конференц-зал, где проводят мероприятия. В перерывах для них организовывают кофе-брейки.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Собеседница отметила: подавляющее большинство гостей приезжает из европейской части России. Более половины постояльцев — москвичи, которых привлекают местные красоты.

Отель выбирают как для кратковременного отдыха до трех суток, так и на более длительный срок. Например, гости нередко селятся в комфортные номера на время лечения в городских санаториях. Ближайшие расположены в 15 минутах неспешной прогулки по живописным местам.

По территории отеля течет горная река Белокуриха, над которой раскинулись мосты. Здесь гости любят фотографироваться и любоваться видами. Рядом есть тропы, где можно прогуливаться и наблюдать за птицами, белками и бурундуками.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Индивидуальный подход

На шести этажах отеля расположены 34 номера разных категорий — от стандартных до роскошного «люкса». Небольшое количество номеров в сочетании с профессиональным персоналом позволяют отелю работать в режиме индивидуального подхода.

Каждого гостя знают по имени, — подчеркнула Татьяна Романович. — Мы запоминаем все предпочтения и знаем, какие подушки и какой кофе любят постояльцы, которые приезжают к нам не в первый раз. Людям в повседневной жизни не хватает индивидуального подхода, поэтому здесь его очень ценят.

Кроме того, гостям нравится, что отельный комплекс работает в формате «только для взрослых», то есть не размещает постояльцев с детьми до 14 лет. Поэтому здесь царит тихая и безмятежная атмосфера.

Ее поддерживает и местоположение отеля. Он находится в стороне от курортной зоны города и возможного шума. При этом во время строительства еще дополнительно шумоизолировали каждый номер.

Люди ценят, что у нас тишина и спокойствие. Некоторые выбрали нас именно по этому принципу, — отметила Татьяна Романович.

Для того, чтобы расслабиться в номерах, есть все необходимое: стильный интерьер в спокойных оттенках, большие кровати с ортопедическими матрасами, приятный вид из окна и многое другое.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Порелаксировать гости могут также в лаунж-зонах на каждом этаже отеля и в SPA с бассейном, цитрусовой сауной, турецким хамамом. Ими можно пользоваться безлимитно.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Также на первом этаже есть лобби-бар с напитками и десертами. А летом в распоряжении гостей открытый бассейн с джакузи и видом на сосновый лес и горную реку.

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О зимнем сезоне

На новогодние каникулы забронированы практически все номера. В ресторане отеля приготовили развлекательную ночную программу.

Рядом с гостиничным комплексом есть горнолыжная трасса «Церковка» — самый протяженный спуск в Белокурихе с кресельным подъемником, а также популярный живописный терренкур «Старая мельница».

Отель «На камушках 5*»

Курорт Белокуриха, ул. Славского, 83.

8-804-700-4204

https://nk-otel.ru/5zvezd/

https://t.me/otel_nk

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