Достойное качество за доступную стоимость. Рассказываем, чем заменить европейскую коммерческую и дорожно-строительную технику

Пока европейские бренды уходят с российского рынка, китайские корпорации продолжают предлагать машины, которые могут потеснить немецкие MAN (Ман), MERCEDES (Мерседес), шведские VOLVO (Вольво) и SCANIA (Скания), другие именитые европейские бренды. Расскажем, как с максимальной выгодой и пользой для своего бизнеса вы сможете приобрести дорожно-строительную технику сегодня. В этом поможет Группа компаний «Большой», которая в это непростое для бизнеса время провела презентацию техники крупнейших заводов мира Sinotruk (Синотрак), XCMG (Икс-Си-Эм-Джи), JAC Forklift (Джак Форклифт), предложив всем желающим ознакомится с техникой, получить консультации технических специалистов и рассчитать выгодное приобретение в лизинг и кредит.

Где производят технику и чем заменить «европейца», «японца"и „американца“

Сегодня всеобщий тренд — импортозамещение и поиск зарубежных изготовителей за пределами Европы. Одни из достойнейших в сфере спецтехники и грузовых автомобилей — производственные корпорации Sinotruk (Синотрак), XCMG (Икс-Си-Эм-Джи), JAC Forklift (Джак Форклифт).

Почему именно эти бренды?

Евгений , бренд-менеджер проекта Sinotruk:

— Sinotruk — один из лидеров мирового производства, это симбиоз европейских технологий и китайских производства. 25% завода принадлежит компании MAN, которая активно внедряет свои технологии в это производство. Продавать такую технику — одно удовольствие, ведь мы видим, как довольны наши клиенты. Надежность данной техники проверена Севером и временем.

Другое успешное предприятие — концерн XCMG является самым крупным предприятием по разработке и изготовлению строительной техники в Китае. По итогам 2021 года XCMG занял 3-е место в ТОП-50 мировых производителей спецтехники, приблизившись к известным европейским брендам. В России бренд представлен с 2001 года и с тех пор отлично зарекомендовал себя среди российских потребителей.

Также нами представлена китайская государственная корпорация JAC и ее подразделение, которое выпускает вилочные погрузчики премиум — сегмента JAC Forklift. Данный бренд в России является лидером и входит в топ- 3 по количеству реализованной техники. JAC Forklift имеет одну из самых долгосрочных техническую поддержку в России (гарантий срок на технику до пяти лет), качественную сервисную поддержку в 62 регионах России и склад запчастей более, чем на 1 млрд. руб.

Погрузчик JAC. Группа компаний „БОЛЬШОЙ“ Погрузчик JAC. Группа компаний „БОЛЬШОЙ“ Погрузчик JAC. Группа компаний „БОЛЬШОЙ“

О компании

Группа компаний „БОЛЬШОЙ“ является дилером Sinotruk, XCMG, JAC Forklift и более 20 лет реализует спецтехнику технику по всей России, а также обеспечивает технику сервисом, ремонтом, запасными частями, эксплуатационными материалами. Группа компаний поддерживает мировой тренд на полное сопровождение клиентов — имеется магазин-склад запасных частей в Барнауле, НабережныхЧелнах, Москве и во многих других городах России.

Компания является дилером производителей известных своим высоким качеством и оригинальностью технических жидкостей и эксплуатационных материалов MOTUL, VALVOLINE. Компания оказывает сервисную поддержку и имеет авторизацию по CUMMINS, сейчас работает над авторизацией WEICHAI. Работа по сервису данных двигателей закрывает более 60% всей техники и позволяет обеспечить спокойствие покупателя и эксплуатанта. Для проведения выездных работ в компании имеется техническая выездная служба, которая работает в оперативном режиме или планово осуществляет выезды к потребителю.

„Наши клиенты получают сервис в режиме „Одно окно“: мы готовим проект и проводим изучение технического задания от потребителя на поставку техники, на этапе согласования проводится большая работа. Далее, реализуя технику, мы обеспечиваем ее финансированием в дальнейшем запасными частями и сервисом, осуществляем гарантийную поддержку, а также предлагаем услуги лизинга, производим выкуп б/у техники, проводим операции обмена (работаем в trade in). Готовы к работе с любыми структурами, которые заинтересованы в качестве и сервисе, с нами работают крестьянско-фермерских хозяйства, промышленные предприятия, крупнейшие карьеры, госкорпорации, приобретающие технику и оборудование через тендеры“. Мы всегда открыты для вас! — рассказывает коммерческий директор Антон Викторович Миль.

ГК „БОЛЬШОЙ“. Дмитрий Лямзин

Фронтальные и телескопические погрузчики от концерна XCMG

— Сегодня на нашей выставке представлены два вида техники концерна XCMG. Уже ставший классикой фронтальный погрузчик LW300FN, а также новинка для Алтайского края — телескопический погрузчик XCMG XC6−3514К» — говорит Юлия, менеджер проекта XCMG.

Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN — базовая модель для строительных работ — прост, понятен в управлении, а главное — это сочетание надёжности и стоимости данной техники. Достойный выбор при ограниченном бюджете без экономии на качестве. Новинка рынка Алтайского края и Республики Алтай.

Фронтальный погрузчик LW300FN. Дмитрий Лямзин Фронтальный погрузчик LW300FN. Группа компаний «БОЛЬШОЙ» Фронтальный погрузчик LW300FN. Группа компаний «БОЛЬШОЙ»

LW300FN 3 тонны — максимальная грузоподъемность;

1,8 м. куб. — объем ковша;

125 л.с. — мощность двигателя.

Более дорогостоящая и технологически сложная машина — телескопический погрузчик XCMG (модель XC6−3514К) — универсальный помощник по всех сферах деятельности, особенно — в сельском хозяйстве.

Этот погрузчик нового поколения оснащён панорамной кабиной с широким обзором оператора, оптимизировано рабочее место, повышающее эргономичность. Применены современные технологии: переключение передач с электронным управлением, различные режимы рулевого управления и технология гидравлического выравнивания рамы. Бортовой компьютер, интуитивно понятное управление, датчики режимов работы, датчик защиты от опрокидывания. Работать на такой машине не просто приятно, но и безопасно.

На этом погрузчике клиент пожелал установить стандартные ковш и паллетные вилы, а также подъёмную платформу, крюк и даже ямобур. Всего в перечне дополнительного оборудования данной машины более 30 видов навесок, которые закрывают многие потребности коммунальных служб, строителей, сельхозтоваропроизводителей и дорожников.

Телескопический погрузчик XC6−3514К. Дмитрий Лямзин Телескопический погрузчик XC6−3514К. Дмитрий Лямзин Телескопический погрузчик XC6−3514К. Дмитрий Лямзин Телескопический погрузчик XC6−3514К. Дмитрий Лямзин Телескопический погрузчик XC6−3514К. Дмитрий Лямзин Телескопический погрузчик XC6−3514К. Дмитрий Лямзин Сервисная машина. Дмитрий Лямзин Телескопический погрузчик XC6−3514К. Дмитрий Лямзин Телескопический погрузчик XC6−3514К. Дмитрий Лямзин

XC6−3514К 3,5 тонны — максимальная грузоподъемность;

13,7 метров — максимальная высота подъема;

98 л.с. — мощность двигателя Евро-3.

XCMG — современная техника для решения всех вопросов вашего бизнеса.

Вилочные погрузчики премиум-качества JAC Forklift

Линейка вилочных погрузчиков JAC Forklift обширна, погрузчики предназначены для работы в любых климатических условиях, отличаются по грузоподъемности от 1000 кг до 150 000 кг. На презентации представлен вилочный погрузчик в стандартной комплектации (один из самых продаваемых) дизельный погрузчик г/п 2500 кг. Стоимость такого нового погрузчика около 1 200 000 руб. с НДС. За эти деньги владелец получит комфорт, надежность, гарантию, сервис.

Организации, занимающиеся погрузками, используют профессиональную технику, подобное оборудование способно выдержать длительные нагрузки, идеально подходит для работы на складе, имеет несложное управление. В технике JAC Forklift заложена именно эта основа, т. е. ее покупает «физик» один раз и на всю жизнь, а крупное промышленное предприятие будет иметь перспективы и плановость в использовании наших вилочных погрузчиков.

Малая складская техника. Группа компаний «БОЛЬШОЙ» Малая складская техника. Группа компаний «БОЛЬШОЙ» Малая складская техника. Группа компаний «БОЛЬШОЙ»

Техника Sinotruk

Представленные модели самосвалов и седельных тягачей Sinotruk — это основа продаж и сервиса в России. В КНР- это один из лидеров, также компания активно вышла на мировой рынок и поставляет данную технику в большинство стран мира. Применение технологий MAN подняло Sinotruk на новый уровень. Для изготовления кузовов самосвалов используются высокотехнологичные стали K450, Hardox, кабина, балки, мосты, ДВС известных мировых брендов. Отличительной чертой данного завода является то, что завод SUNOTRUK является заводом полного цикла (все для себя он выпускает сам) и глобально не зависит от мировой экономической и политической конъюнктуры. В скором времени на базе автомобилей SINOTRUK будет производиться коммунальная и дорожно-строительная техника, техника для лесного хозяйства и спецперевозок, а также техника для сельского хозяйства.

SITRAK 6x4 9 тонн — масса в снаряженном состоянии;

MC11.44 — 50/MC11.54−50 — двигатель по технологии MAN;

ССУ — Jost , нагрузка 20 тонн;

нагрузка 20 тонн; 440/540 л.с. — мощность двигателя.

HOWO T5G 8x4 19,25 тонн — масса в снаряженном состоянии;

40 тонн — технически допустимая максимальная масса;

600 л — объем топливного бака;

MC11.40 — 50 — двигатель по технолгии MAN;

440 л.с. — мощность двигателя;

35м3 — объем стального кузова.

Склад-магазин. ГК «БОЛЬШОЙ» Склад-магазин. ГК «БОЛЬШОЙ» Склад-магазин. ГК «БОЛЬШОЙ» Склад-магазин. ГК «БОЛЬШОЙ» Склад-магазин. ГК «БОЛЬШОЙ»

Специалисты ГК «БОЛЬШОЙ» станут вашими друзьями и партнерами на долгое время. Ваши вопросы будут нашими ответами. Залог нашей работы — ваше спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!

Сервисное обслуживание. ГК «БОЛЬШОЙ» Сервисное обслуживание. ГК «БОЛЬШОЙ» Сервисное обслуживание. ГК «БОЛЬШОЙ» Сервисное обслуживание. ГК «БОЛЬШОЙ» Сервисное обслуживание. ГК «БОЛЬШОЙ»

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