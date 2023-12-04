Том ям и мини-беляшики. «Меленка» рассказала, чем удивляет покупателей и как планирует расти дальше

Пять минут — и готово
Изучая интерес покупателей и объем продаж, в «Меленке» отметили любопытную тенденцию: покупатели стали интересоваться не только привычными полуфабрикатами, но и готовыми блюдами, которые можно разогреть в пределах пяти минут.
Все это компания объясняет ускоряющимся темпом жизни: у покупателей теперь не так много времени, чтобы тратить его на кухне.
Поэтому в текущем году производитель стал активно развивать направление замороженных готовых блюд и выпустил новую торговую марку с говорящим названием Grelkinn Bar (Грелкинн Бар). Сейчас линейка состоит из четырех первых и четырех вторых блюд — по сути, из них можно составить полноценные обеды или ужины.
В линейке представили как классические блюда, вроде борща, солянки по-домашнему или котлеты с пюре, так и более экзотические варианты.
Например, покупателям предлагают разогреть в микроволновке аппетитный тайский том ям с курицей или, если кто-то тяготеет к китайской кухне, — свинину в соусе хойсин с лапшой соба.
Чтобы создать такое меню пришлось немало потрудиться. Например, много времени ушло на разработку рецептуры вместе с привлеченными специалистами.
Результат, как отметили в компании, себя полностью оправдал: размороженное блюдо не отличить от свежеприготовленного. Главный секрет — в шоковой заморозке, которая позволяет максимально сохранить структуру и вкусовые качества блюд.
Руководство компании говорит, что планирует продолжать активно развивать это направление и в будущем году.
Любимые рецепты — в новом формате
Как отметили в «Меленке», за прошедший год вполовину выросли продажи жареной продукции. Чаще всего потребители выбирают мини-беляшики и мини-чебуреки, а также классические чебуреки.
Их «Меленка» продает как в развес, так и в фасованном виде. Для этого есть специальная линейка «Кухня в коробке».
Производитель не забывает развивать уже полюбившиеся позиции в ассортименте. Например, в линейке «Большой кастрюли» теперь выпускают «Большую кастрюлю max» («Большую кастрюлю макс»).
Это знакомый классический рецепт, который на этот раз придется по вкусу любителям огромных пельменей. Или новинка, которая уже успела полюбиться многим, — пельмени из мяса марала «Вкус Тайги». Колоритный продукт, способный удивить настоящих гурманов.
Развитие производства
В компании отмечают, что весь потребительский спрос они еще не закрыли и хотели бы производить больше. Однако этому вновь мешает нехватка кадров.
Чтобы ее преодолеть, в прошлом году на предприятии внедрили специальную систему подготовки — обучение на рабочем месте. В производство интегрируют людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, компания продолжает тесно сотрудничать со службой занятости и учебными заведениями.
Параллельно с поиском и подготовкой специалистов в компании все больше стараются автоматизировать производство.
Кроме того, «Меленка» начала строить новый цех, который, по планам, позволит увеличить производственную мощность как минимум вдвое. Он поможет открывать и развивать новые направления продаж и поддержит потребительский спрос.