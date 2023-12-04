Том ям и мини-беляшики. «Меленка» рассказала, чем удивляет покупателей и как планирует расти дальше

Люди стали чаще покупать полуфабрикаты — к такому выводу приходит компания «Меленка», подводя итоги продаж, и продолжает подстегивать спрос. Только за этот год компания выпустила 27 новинок. Какими новыми вкусами «Меленка» удивляет искушенных потребителей и как планирует увеличить объемы производства — расскажем в материале.

Пять минут — и готово

Изучая интерес покупателей и объем продаж, в «Меленке» отметили любопытную тенденцию: покупатели стали интересоваться не только привычными полуфабрикатами, но и готовыми блюдами, которые можно разогреть в пределах пяти минут.

Все это компания объясняет ускоряющимся темпом жизни: у покупателей теперь не так много времени, чтобы тратить его на кухне.

Поэтому в текущем году производитель стал активно развивать направление замороженных готовых блюд и выпустил новую торговую марку с говорящим названием Grelkinn Bar (Грелкинн Бар). Сейчас линейка состоит из четырех первых и четырех вторых блюд — по сути, из них можно составить полноценные обеды или ужины.

В линейке представили как классические блюда, вроде борща, солянки по-домашнему или котлеты с пюре, так и более экзотические варианты.

Например, покупателям предлагают разогреть в микроволновке аппетитный тайский том ям с курицей или, если кто-то тяготеет к китайской кухне, — свинину в соусе хойсин с лапшой соба.

Чтобы создать такое меню пришлось немало потрудиться. Например, много времени ушло на разработку рецептуры вместе с привлеченными специалистами.

Результат, как отметили в компании, себя полностью оправдал: размороженное блюдо не отличить от свежеприготовленного. Главный секрет — в шоковой заморозке, которая позволяет максимально сохранить структуру и вкусовые качества блюд.

Руководство компании говорит, что планирует продолжать активно развивать это направление и в будущем году.

Любимые рецепты — в новом формате

Как отметили в «Меленке», за прошедший год вполовину выросли продажи жареной продукции. Чаще всего потребители выбирают мини-беляшики и мини-чебуреки, а также классические чебуреки.

Их «Меленка» продает как в развес, так и в фасованном виде. Для этого есть специальная линейка «Кухня в коробке».

Специальная линейка «Кухня в коробке». Источник: компания «Меленка». Специальная линейка «Кухня в коробке». Источник: компания «Меленка».

Производитель не забывает развивать уже полюбившиеся позиции в ассортименте. Например, в линейке «Большой кастрюли» теперь выпускают «Большую кастрюлю max» («Большую кастрюлю макс»).

«Большая кастрюля max». Источник: компания «Меленка».

Это знакомый классический рецепт, который на этот раз придется по вкусу любителям огромных пельменей. Или новинка, которая уже успела полюбиться многим, — пельмени из мяса марала «Вкус Тайги». Колоритный продукт, способный удивить настоящих гурманов.

Пельмени из мяса марала «Вкус Тайги». Источник: компания «Меленка».

Развитие производства

В компании отмечают, что весь потребительский спрос они еще не закрыли и хотели бы производить больше. Однако этому вновь мешает нехватка кадров.

Чтобы ее преодолеть, в прошлом году на предприятии внедрили специальную систему подготовки — обучение на рабочем месте. В производство интегрируют людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, компания продолжает тесно сотрудничать со службой занятости и учебными заведениями.

Параллельно с поиском и подготовкой специалистов в компании все больше стараются автоматизировать производство.

Кроме того, «Меленка» начала строить новый цех, который, по планам, позволит увеличить производственную мощность как минимум вдвое. Он поможет открывать и развивать новые направления продаж и поддержит потребительский спрос.