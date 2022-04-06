6 апреля
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Потребитель

Топ-3 сервисов «Ростелекома» для сибирского бизнеса

«Ростелеком» определил самые популярные сервисы, которые подключали сибирские предприятия за первый квартал 2022 года. В топ-3 вошли цифровые решения, которые обеспечивают безопасную работу организаций, помогают настроить бесперебойные коммуникации и повышают эффект рекламных кампаний.

Топ-3 сервисов «Ростелекома» для сибирского бизнеса.
Топ-3 сервисов «Ростелекома» для сибирского бизнеса.
ПАО "Ростелеком"

На первом месте рейтинга — «Виртуальная АТС», которая помогает распределить входящие звонки между сотрудниками офиса, чтобы ни один звонок не остался без ответа. С помощью решения удобно переадресовывать вызовы, прослушивать записи разговоров или создавать мобильные рабочие места. При этом покупать дополнительное оборудование не требуется: звонки поступают на SIP-телефон, мобильный или компьютер. До 30 апреля 2022 года подключить услуги виртуальной телефонии «Ростелекома» можно за один рубль на 30 дней.

На второе место по итогам квартала поднялся сервис «Виртуальная частная сеть» (VPN). Это цифровое решение позволяет настроить передачу информации между офисами компании по защищенной сети. VPN гарантирует конфиденциальность документооборота и почтовых служб, обеспечивает надежный доступ к базам данных и приложениям для сотрудников компании, поддерживает стабильную работу электронных корпоративных систем управления.

Повысить эффективность бизнеса позволяет еще одна услуга, замыкающая тройку лидеров рейтинга. «Коллтрекинг» помогает анализировать результативность рекламных объявлений, связывая звонки с рекламным источником и сессией клиента на сайте. С помощью этого решения высчитываются наиболее успешные каналы продвижения для оптимизации бюджета на будущие кампании. Протестировать услугу можно бесплатно в течение 14 дней, чтобы оценить необходимость подключения дополнительных опций и выбрать подходящий тариф.

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