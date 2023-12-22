Топ 5 журналов с практическими советами по экономии

В детстве мы думаем, что будем зарабатывать и тратить сколько хотим. Но взрослая жизнь показывает — если раскидываться деньгами направо и налево, доходы никогда не будут успевать за расходами.

Умение зарабатывать и разумно тратить — целая наука. И она не про скучную экономию и подсчет копеек, это знания из самых разных сфер, которые помогут грамотно распоряжаться финансами, покупать лучшее за меньшие деньги, постоянно увеличивать благосостояние.

Сегодня есть множество онлайн-журналов, которые несут финансовое просвещение в массы.

Поговорим о полезных и популярных.

Тинькофф Журнал

Это большая платформа, где размещаются статьи на разные темы: от сложных экономических вопросов до лайфхаков и бытовых, практически полезных тем. Есть много полезных рубрик. Например, «Дневник трат», где люди рассказывают о доходах и подробно подсчитывают расходы. Любопытный раздел «Судебные истории», в котором авторы в ироничном ключе описывают реальные тяжбы.

Нравится: Подробное раскрытие тем, скриншоты и пошаговые инструкции, которые помогают разобраться в сложных вопросах.

Халва Медиа

В журнале «Халва Медиа» вы найдете 1000 и 1 ответ на вопросы о том, как купить лучшее за меньшие деньги, сделать все — от ремонта до вкусного торта и потрясающей вечеринки — самостоятельно, извлечь для себя максимальную пользу во всех сферах финансовой жизни.

Не знаете, как выбрать лучший товар — от холодильника до ледоруба или мандаринов? Авторы «Халва Медиа» познакомят с критериями выбора и представят независимый рейтинг. Вы найдете подробное, но доходчивое описание важных технических характеристик, товары с оптимальным соотношением цены и качества, актуальные цены.

«Умный шопинг», «Строительство и ремонт», «Семья и дети», «Путешествия» — в разнообразных рубриках содержится кладезь полезной информации. Особенно интересно читать про путешествия, где наряду с примечательными местами, которые стоит посетить, даются названия лучших бюджетных ресторанов и отелей. В рубрике «Личные финансы» авторы подсчитывают свои траты и дают полезные советы о том, как можно сэкономить.

Нравится: много нужной информации о финансах, покупках и решении бытовых проблем, реальные способы сэкономить и выбрать более качественное.

Финансовая культура

Это информационно-просветительский проект Центробанка России. Красивый дизайн, ироничная подача материала, много интерактивного взаимодействия с читателями. Есть калькулятор инфляции, на котором можно посчитать личную инфляцию, проследить за динамикой цен на товары и услуги, задать вопросы. Сейчас можно посчитать «Индекс голубца» или узнать, как можно потерять деньги, продавая вещи в интернете.

Нравится: интересно сформулированные темы, ироничный язык.

Совкомблог

За три года существования число подписчиков возросло до 1,5 млн и продолжает увеличиваться. Авторы учат управлять деньгами и преодолевать бюрократические препятствия, знакомят с финансовыми инструментами.

Блог отличается широким спектром тем. Авторы доступно объясняют сложные вопросы в бизнесе, инвестициях, экономике в целом. В то же время много статей на темы путешествий, обустройства быта, подарков и даже рецепты необычных блюд. Статьи написаны понятным языком со ссылками на законы, мнениями экспертов, личными историями.

Нравится: Сложные темы объясняются простым языком, помогает расширять кругозор и идти в ногу со временем.

Мои финансы

Проект Министерства финансов России. Блог предназначается для широкого круга читателей. Четыре основных раздела:

«Для жизни». Здесь есть актуальная информация о налогах и льготах, вкладах и инвестициях, способах сэкономить и заработать.

«Для образования». Полезный блог для учителей. Тут очень много полезных методических рекомендаций, пособий для подготовки к олимпиадам, видеолекции, обучающие грамотно распоряжаться деньгами.

«Для органов власти». В этом разделе находится интерактивная карта страны. Можно кликнуть на интересующий регион и узнать о важных мероприятиях.

«Инициативное бюджетирование». Освещаются различные конкурсы, проекты, формы гражданской инициативы, направленные на улучшение окружающей среды.

Нравится: Четкая, структурно организованная подача информации, ссылки на нормативные акты и правовые документы, методички и пособия для учителей.