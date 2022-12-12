Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» подойдет для ваших любимых рецептов!

Декабрь и наступающий новый год — всегда радость, новогодняя суета. В нашей стране вошло в традицию готовить на праздники много, и это может привести к перееданию и другим проблемам или неудобствам. Но как этого избежать? Есть отличное, вкусное решение!

Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» — уникальный продукт, созданный по традиционной рецептуре в самом сердце Алтайского края. В чем его польза, и чем оно может помочь на новогодние (да и вообще, любые!) праздники? А тем, что оно может заменить обычное масло, и заменить с пользой для вашего здоровья! Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» можно использовать в качестве полезной заправки для каш и салатов, использовать как основу для жарки или выпечки, или вовсе есть в чистом виде — ведь что может быть вкуснее привычного бутерброда с маслом?



Топленое масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье», продается в ТС «Ашан», «Сбермаркете» и на OZON

Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» можно использовать не только как дополнение или основу для блюд, но и для напитков. Кето-кофе (или бронекофе) отличный напиток на основе Топленого масла GHEE (ГХИ) «Зимаречье», которое бодрит больше и дольше!



Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» создано из настоящего масла, и томится свыше 6 часов под четким контролем специалистов. В результате, топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» не содержит лактозы и казеина, но зато содержит множество полезных витаминов и минералов, таких как A, D, Е, K, B3, настоящие Омега-3 и Омега-6. И это далеко не полный список, ведь Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» также обогащено холином, ускоряющим расщепление жиров в организме, фосфором, важным элементом для роста костей и восстановления нервной и мышечной систем и селеном, который может благоприятно сказываться на здоровье щитовидной и поджелудочной желез.



Масло GHEE ( ГХИ). Источник: компания «Рикон».

Какие еще полезные и натуральные продукты бренда «Зимаречье» с пользой помогут вам встретить праздники? Сыр для жарки «Зимаревский» — отличный вариант!

Мягкий сыр для жарки и гриля производится из натурального молока без искусственных добавок и использования консервантов. Сыр можно употреблять в свежем виде без термообработки, а также приготовить на гриле, сковороде, микроволновой печи, запечь в духовке или даже пожарить во фритюре. При любом способе приготовления сыр не растечётся и не прилипнет к сковороде.

Сыр для жарки. Источник: компания «Рикон»

Топлёное масло GHEE (ГХИ) и Сыр для жарки «Зимаречье» — продукты компании «Рикон» — производителя высококачественных сыров из Алтайского края. Мы работаем и развиваемся с 2001 года, производим мягкий сыр «Зимаревский», снековые сыры «ELLAZAN» и сливочное масло. У нас собственные поля и животноводство, а всю продукцию производим из натурального молока без искусственных добавок.