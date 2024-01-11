Тропические сочетания в «Любовь и суши»

Новых роллов — всего 4, но каждый из них уникален:
- Угорь-манго. Это понятный и очень вкусный ролл, который объединил в себе вкусы подкопченного угря, нежного сыра и спелого манго.
- Креветка-клубника. Сочетание, которое понравится всем. Попробуйте и убедитесь сами.
- Запеченный гавайский ролл. Вкус, который знаком многим. Теперь в формате ролла.
- Запеченная острая креветка. Много рубленной креветки и спайси соуса. Для любителей острых ощущений.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
Источник: ИП Волжин Д. Д.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
Источник: ИП Волжин Д. Д.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
Источник: ИП Волжин Д. Д.
С сегодняшнего дня компания «Любовь и суши» предлагает 4 ролла в тропическом стиле.
Источник: ИП Волжин Д. Д.
Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 (385) 259-11-99
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