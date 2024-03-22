Цель и деятельность микрофинансовых организаций

Услуги МФО последние годы становятся все более популярными. Микрофинансовые компании специализируются на предоставлении краткосрочных займов. Их оформление доступно как физическим, так и юридическим лицам.

Кредиты, предоставляемые МФО, известны как микрозаймы. Чаще всего идет речь о небольших суммах на короткий срок, но последнее время многие МФО стремятся расширить перечень своих услуг. Клиентам становятся доступны потребительские займы и краткосрочные кредиты с возможностью получения более существенных финансов для разных потребностей, в том числе, на развитие среднего и малого бизнеса.

В большинстве случаев в МФО обращаются за оформлением краткосрочных микрозаймов на срок до одного месяца. Заемщики их используют для различных целей, например, для оплаты коммунальных услуг, покупки билетов на поезд или самолет, приобретение медицинских товаров, проведение мелких ремонтных работ.

Как происходит оформление микрозайма

Если вас интересует оформление микрокредита, в первую очередь вам нужно выбрать надежную МФО. Рекомендуется отдавать предпочтение компаниям, которые продолжительное время работают в данной сфере деятельности и обладают положительной репутацией. Нужно убедиться в том, что выбранная МФО стоит в реестре ЦБ РФ.

Микрокредит можно получить на сумму от 2000 до 30000 рублей и более. Каждая микрофинансовая организация предлагает свои условия. Нужно ознакомиться с ними заранее. В целом, процентная ставка в разных компаниях может отличаться. Именно поэтому нужно выбрать максимально выгодные условия.

Популярность микрозаймов во многом объясняется минимальными требованиями к заемщику. Подать заявку можно в режиме онлайн в удобное время. Для оформления кредита требуется минимум документов. Достаточно будет предоставить паспортные данные и ИНН. Если это будет моментальный займ на карту, то потребуется именно банковская карта, оформленная на имя заемщика.

Обязательное условие для оформления кредита – достижение совершеннолетия. Микрозаймы предоставляют даже студентам, пенсионерам и физическим лицам с неофициальным трудоустройством. Процент отказов минимальный, поэтому у клиентов есть большие шансы получения желаемой суммы даже при испорченной КИ.

Решение о выдаче микрозайма принимается на протяжении 5-15 минут. Предварительно важно убедиться в том, что все поля заполнены правильно. В случае одобрения займа деньги поступят на счет через несколько минут.

Роль МФО в поддержке малого и среднего бизнеса

Услуги микрофинансовых организаций пользуются все большим спросом. Чаще всего к ним прибегают граждане, получившие отказ в банках. В МФО процент одобренных заявок значительно больше. К их помощи все чаще прибегают представители малого и среднего бизнеса. Объясняется это несколькими причинами.

Во-первых, стоит отметить доступность финансовых услуг. МФО предоставляют доступ к финансовым ресурсам тем предпринимателям, которым отказали банки из-за отсутствия кредитной истории, невысокого дохода, недостаточного залогового обеспечения. Это способствует повышению финансовой инклюзии. В результате более широкий круг населения и предпринимателей получает доступ к кредитам.

Во-вторых, МФО все чаще делают акцент на обеспечение поддержки малого и среднего бизнеса. Именно здесь можно рассчитывать на получение необходимых средств для старта, развития бизнеса или финансирования текущей деятельности.

В-третьих, предоставление финансовых ресурсов микрофинансовыми компаниями способствует созданию новых рабочих мест, стимулирует предпринимательскую активность, способствует развитию экономики.

Законодательные требования, регулирующие деятельность МФО

Деятельность микрофинансовых компаний становятся все более прозрачной. МФО обязаны выполнять ряд законодательных требований. В первую очередь это касается получения лицензии на деятельность. Еще одно обязательное условие – регистрации в уполномоченных финансовых органах. Благодаря этому государство получает возможность контроля и регулирования деятельности МФО.

Помимо этого, деятельность МФО регулируется законами об обязательном раскрытии информации о процентных ставках и других финансовых условиях кредитования. Они направлены на защиту интересов заемщиков. Существуют определенные ограничения, связанные с максимальными процентными ставками, которые может установить микрофинансовая компания.

Существует и ряд законов, предназначенных для защиты права заемщиков. В данном случае речь идет о прозрачности условий предоставления кредитных услуг, доступности подробной информации о долге и возможных штрафных санкциях. Стоит сказать и о том, что МФО должны регулярно сдавать финансовые отчеты в регулирующие их деятельность органы.

Преимущества услуг МФО и возможные риски

Услуги кредитования в микрофинансовых компаниях становятся все более востребованными, поскольку они обладают множеством преимуществ. В данном случае стоит отметить такие факторы:

Простота и удобство. Получить кредит можно в режиме онлайн, что избавляет от необходимости офиса МФО и дает экономию времени.

Быстрое рассмотрение заявки. По времени процедура занимает от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от микрофинансовой компании и целей кредитования.

Минимальные требования. Одним из явных преимуществ обращения в МФО стоит отнести возможность оформления микрозайма даже при наличии просрочек по старым кредитам и плохой КИ. Кредиты предоставляются самозанятым и людям, которые не могут предоставить справку с места работы.

У заемщика всегда есть возможность досрочного погашения долга без каких-либо дополнительных платежей. В этом случае они могут сэкономить существенную сумму на оплате процентов. Благодаря своевременному погашению кредитов в МФО можно рассчитывать на улучшение КИ и повышение кредитного рейтинга.

Ради справедливости стоит сказать и о том, что оформление кредита в микрофинансовой организации связано с некоторыми рисками. МФО устанавливают более высокие процентные ставки по сравнению с банками. Из-за этого сложнее оценить свои финансовые возможности. При просрочке платежей накладываются штрафные санкции, а это существенно увеличивает сумму долга, из-за чего вернуть его становится сложнее. Некоторые МФО практикуют скрытые платежи и штрафы, поэтому заемщик может просто попасть в ловушку, не уделив должного внимания изучению договора.

Из-за неправильного управления финансами при оформлении кредита в МФО существует риск попадания в долговую яму. Высокие проценты и короткий срок возврата могут усугубить финансовое положение заемщика. По этой причине вопрос оформления микрозайма требует серьезного подхода. Кредит, оформленный в МФО, будет полезен в том случае, если вы выберите надежную микрофинансовую компанию, подберете наиболее выгодную процентную ставку, адекватно оцените свои финансовые возможности. Важно понимать, что долг нужно вернуть вовремя.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ» (ООО МКК «КапиталЪ-НТ»).

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